Лондон, , 08:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин должен оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец миграционному кризису на белорусско-польской границе. Об этом сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в статье для газеты The Sunday Telegraph.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Трасс заявила, что обострение на белорусско-польской границе возникло в результате направленных действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, призванных отвлечь внимание от «многочисленных нарушений прав человека». Она обвинила власти Белоруссии в том, что они используют «отчаявшихся мигрантов в качестве пешек» для дестабилизации региона.

«Россия несёт здесь явную ответственность. Она должна оказать давление на белорусские власти, чтобы те остановили развитие кризиса и вступили в диалог», — добавила глава МИД Великобритании.

Элизабет Трасс подчеркнула, что Великобритания поддерживает своих союзников в Восточной Европе и готова действовать «решительно и беспощадно». Также министр призвала Евросоюз пересмотреть стратегию развития отношений с Россией. В частности, она заявила, что ЕС должен заблокировать проект газопровода «Северный поток — 2».

Кризис на белорусско-польской границе начал разгораться с 8 ноября, когда в Белоруссии на границе с Польшей сформировался стихийный лагерь беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Власти Польши опасаются попытки штурма границы беженцами.