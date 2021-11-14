Киев, , 08:35 — REGNUM Депутат Рады Алексей Кучеренко сомневается в адекватности восприятия президентом Украины Владимиром Зеленским ситуации в стране. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина 24».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я очень аккуратно хочу попросить президента. Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», — сказал Кучеренко.

Он также добавил, что за ошибки властей заплатят граждане Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский призвал местных олигархов не играть в искусственный дефицит энергоресурсов, а в случае неповиновения пригрозил им адским периодом. Чиновник предположил, что сообщения об имеющейся в республике нехватке газа и угля разгоняются искусственно.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский призвал США ввести свои санкции против «Северного потока-2».

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