Депутат Рады усомнился в адекватности Зеленского
Киев, 14 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Депутат Рады Алексей Кучеренко сомневается в адекватности восприятия президентом Украины Владимиром Зеленским ситуации в стране. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина 24».
«Я очень аккуратно хочу попросить президента. Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», — сказал Кучеренко.
Он также добавил, что за ошибки властей заплатят граждане Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский призвал местных олигархов не играть в искусственный дефицит энергоресурсов, а в случае неповиновения пригрозил им адским периодом. Чиновник предположил, что сообщения об имеющейся в республике нехватке газа и угля разгоняются искусственно.
Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский призвал США ввести свои санкции против «Северного потока — 2».
Также читайте: «Пусть немцы замёрзнут?» — Зеленский призвал США ввести санкции против СП-2