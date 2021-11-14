Лондон, 14 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. С призывом объединиться против строительства и сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» обратилась к странам Евросоюза глава МИД Великобритании Элизабет Трасс 13 ноября в своей статье для The Telegraph.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

Трасс убеждена, что газопровод «Северный поток — 2» может подорвать безопасность Европы, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на поставки газа по трубопроводу. По мнению главы британского МИД, странам Европы следует объединиться и углубить инвестиционные и торговые связи в нелёгкое «критическое время».

«Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию», — заявила глава МИД Великобритании.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» был достроен в сентябре текущего года, 8 ноября в компании «Газпром» сообщили о полном завершении строительства газопровода, в настоящее время на нём идёт техническая прокачка газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии назвали сроки окончания сертификации газопровода «Северный поток — 2». По предварительным данным, она может завершиться уже в январе 2022 года, после чего проект будет направлен в Еврокомиссию.