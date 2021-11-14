Вашингтон, 14 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Американский актёр Сильвестр Сталлоне приступил к съёмкам в фильме «Стражи галактики. Часть 3». Об этом актёр сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Chicagotribune.com Сильвестр Сталонне

Сталлоне опубликовал видео со съёмочной площадки триквела. Он продемонстрировал оборудование, используемое для оцифровки лиц актёров.

В продолжении «Стражей галактики» Сталлоне вернётся к роли лидера Опустошителей Стакара Огорда, которого он исполнил во второй части серии. Режиссёром «Стражей галактики 3» является Джеймс Ганн, премьера запланирована на май 2023 года.

Первый супергеройский фильм «Стражи галактики» вышел в 2014 году. При бюджете в $170 млн картина собрала в мировом прокате более $770 млн.