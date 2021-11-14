Москва, , 08:13 — REGNUM Сегодня стало нормой решать конфликтные ситуации, оклеветав человека и распространяя порочащие сведения, не соответствующие действительности через социальные сети и СМИ. Несмотря на то, что по федеральному закону есть статья по клевете, она не защищает в должной степени россиян. Об этом рассказала ИА REGNUM адвокат Елена Сенина.

Летом 2021 года были приняты изменения в законодательстве, которые подразумевают, что порочащие сведения могут быть удалены по постановлению прокурора субъекта федерации. Как правило, он рассматривает заявление в течение 10 дней и далее Генпрокуратура утверждает или не утверждает данное решение «удалить сведения не соответствующие действительности». Однако, по словам Елены Сениной, на сегодняшний день данная норма не работает и все обращения с подобными заявлениями были отклонены Генпрокуратурой, которая считает, что нужно доказывать порочащего характера сведения, в связи с чем не утверждает постановления прокуроров.

Как отмечает адвокат, это достаточно глобальная проблема. Ведь теперь люди кого угодно могут несправедливо обвинить в тяжких преступлениях через соцсети, а также через СМИ, ссылаясь на недостоверные данные. Кроме того, если человек, которого оклеветали, подаст в суд, это займет какое-то время.

По закону, уголовным кодексом предусмотрена ответственность за клевету, а гражданским — за распространения порочащих сведений, не соответствующей действительности, что может повлечь подачу исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации. В случае, если человек выиграет суд, будет иметь право обращаться на те или иные сайты, чтобы те удалили недостоверную информацию. Однако это занимает время.

«Как правило, судебный процесс затягивается на год, в течение которого формируется общественное мнение и рушится жизнь человека, и это с учетом наличия неопровержимых доказательств в невиновности. И тот вред, который уже причинен человеку и его репутации, никак не нивелировать», — комментирует Елена Сенина.

Так, недавно Коптевский районный суд города Москвы на днях рассмотрел иск о защите чести и достоинства подмосковного бизнесмена Олега Медведева (Шишканова) к одному из федеральных телеканалов. Адвокат бизнесмена назвала сведения из программы телеканала дезинформацией и полагает, что профессионалы, которые работают в таких солидных федеральных СМИ должны тщательнее проверять информацию, прежде чем ее транслировать и публиковать.

«Телеканал в зале суда сослался на то, что информацию предоставила молодая девушка журналист, взявшая ее из малоизвестного источника. Однако сам факт, что ведущий федеральный телеканал страны не проверяет предоставленную ему информацию, которая находится в открытом доступе вызывает, на мой взгляд, вопросы по поводу компетенции и профессионализма людей, которые там работают» — комментирует Елена Сенина.

Во время заседания суд признал информацию, транслированную в программе телеканала, не соответствующей действительности и порочащей достоинство бизнесмена. Суд обязал телеканал опровергнуть все недостоверные сведения. Также с организаций будет взыскана сумма в качестве компенсации морального вреда.