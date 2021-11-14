Екатеринбург, , 08:09 — REGNUM Сотрудники полиции Екатеринбурга жалуются на палочную систему по коронавирусу. Об этом некий источник сообщил представителям местных СМИ.

Коронавирус

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По данным Е1.ru, за дежурство каждый страж порядка должен составить не менее двух протоколов на нарушителей масочного режима. Якобы это следует из расстановки личного состава одного из отделов полиции города.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил в комментарии журналистам, что палочная система уже достаточно давно официально отменена.

«Насколько присланная в редакцию фотокопия документа соответствует действительности, это ещё предстоит установить», — сказал полковник. И добавил, что доложил о таком факте руководству для принятия соответствующих мер реагирования.