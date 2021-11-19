Тем временем политологи уже говорят о том, что в обозримом будущем QR-коды могут заменить собой паспорта. Якобы, масштаб развития системы, обеспечивающий функционал QR-кодов, уже прошел точку невозврата: после пандемии простое её списание станет экономически нецелесообразным.

И вот в борьбе с заразой в ход пущена «тяжёлая артиллерия»: российское правительство намеревается узаконить использование QR-кодов в поездах и самолетах, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Соответствующие законопроекты Госдума РФ намерена рассмотреть в самое ближайшее время.

Ужесточение карантинных ограничений в регионах хотя и увеличило процент вакцинированных, но породило волну недовольства происходящим.

Россия почти ежедневно ставит всё новые рекорды по заражению коронавирусом и смертности от COVID-19. Считается, что переломить ситуацию помогла бы массовая вакцинация, но её темпы в стране по-прежнему недостаточны.

Об этом: Уральские полицейские пожаловались на палочную систему по коронавирусу

Сотрудники полиции Екатеринбурга жалуются на палочную систему по коронавирусу. Об этом некий источник сообщил представителям местных СМИ.

Особенно это касается переболевших «Дельта"-штаммом, иммунитет к вирусу у них держится не меньше года. Переболевшие сейчас в легкой форме — это люди, у которых уже новый иммунитет к «Дельте», к мутирующему варианту. Они самые ценные для популяции, для человечества. Им в первую очередь надо давать QR-код».

«Плохо, что не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета те люди, которые переболели бессимптомно. У них такой же, и даже более мощный, иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался. Их надо также учитывать. Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина — это закон.

Однако действовать этот QR-код будет только на территории Чувашии, на федеральных «Госуслугах» он отображаться не будет.

«Люди, которые имеют аналогичное высокое количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакциринроваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем», — заявил глава Чувашии Олег Николаев .

Чувашия стала первым регионом России, где QR-код начнут выдавать гражданам с высоким титром антител к COVID-19, даже если те официально не болели.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт» нужно проходить каждые шесть месяцев. Об этом заявил журналистам глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург .

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области всё более ухудшается. По состоянию на 14 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 5892 человек, причём 31 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM , абсолютный рекорд по суточному числу зараженных коронавирусом в Приангарье отмечен был накануне, 13 ноября (+581 за сутки).

Об этом: На Алтае выявили 52 новых носителя коронавируса

В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Лидером по приросту вновь стал Усть-Коксинский район, где выявили 19 носителей.

Подделка сертификатов о вакцинации от коронавируса является уголовным преступлением, нарушители закона заслуживают наказания, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург .

В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 65 996. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 229 жителей.

Так, на барнаульском вокзале сотрудники СПСЧ ГУ МЧС России по Алтайскому краю продезинфицировали помещения основного здания вокзального комплекса, служебных помещений, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и мебели.

Специалисты МЧС России известили о проведении дезинфекции рада железнодорожных вокзалов в Барнауле, Армавире, Тюмени и ряде других городов.

Напомним, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 13 ноября 2021 года, поставлен новый рекорд по суточному числу зараженных — 521. Такого не было за всю историю пандемии.

Об этом: В России стартовал новый этап розыгрыша призов среди вакцинировавшихся

Третий этап розыгрыша будет проведён 16 ноября. Прошедшие курс вакцинации граждане могут узнать номера победивших сертификатов на сайте проекта «Бонус за здоровье».

«Часть данных о действии антиковидных препаратов получали таким образом: у людей обнаруживали коронавирус, им давали препарат, а потом видели, что многие, допустим 90%, выздоровели. Но здесь очень сложно различить — они выздоровели сами или в результате действия этого препарата. Считать фавипиравир — действующее вещество препарата «Арепливир», отечественной разработкой, конечно, нельзя».

Лекарство от COVID-19 поступит в продажу в декабре. В беседе с «Говорит Москва» доцент Пироговского центра Михаил Розанов предостерёг от широкого применения препарата в качестве средства для профилактики COVID-19. Он уточнил, что вещество обладает тератогенными свойствами, то есть противопоказано беременным.

Несанкционированный митинг против QR-кодов собрал около 100 человек у памятника «Здесь начинается Россия» в городе Елизово ( Камчатский край ). Организаторами митинга выступил Общенародный союз возрождения России, уже собравший в регионе несколько тысяч подписей против введенных с 28 октября жестких антиковидных ограничений. Хотя митинг не был санкционирован, полиция не вмешивалась в его проведение.

Читайте подробнее: В Туве коронавирус выявили ещё у 69 человек

В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 14 841. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 69 новых носителей.

Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 14 ноября 2021 года, обновлён рекорд по суточному числу зараженных — 528. Такого не было за всю историю пандемии.

Подробности в материале: В Алтайском крае прививки от COVID-19 получили ещё почти 11 тысяч человек

В Алтайском крае по состоянию на 14 ноября прививки от коронавируса получили 906 878 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 10 989 человек.

Парень учился на 4-м курсе факультета прикладной математики. О смерти студента рассказал ректор Кубанского госуниверситета Михаил Астапов . По его словам, молодой человек 23 дня пролежал в ковидном госпитале. Однако болезнь оказалась сильнее, спасти врачам его не удалось. Кроме того, за всё время пандемии от последствий ковида скончался 31 сотрудник КубГУ.

В Кубанском госуниверситете (КубГУ) сообщили о смерти 21-летнего студента от ковида. Жертвой стал 21-летний молодой человек.

Он также принял участие в открытии горнолыжного курорта в Шерегеше . Церемония началась с шаманского обряда, пишет РБК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев решил отложить введение QR-кодов для сферы туризма, так как она «только-только встает на ноги».

О фибротизации мы можем говорить не ранее чем через шесть-восемь месяцев, даже год после перенесённого инфекционного процесса. Если есть положительная динамика в лёгких, даже спустя год, то ни о какой фибротизации мы говорить не можем, пока не увидим на протяжении определённого времени застывшую картинку».

«Фиброз — это рубец. Когда порезали руку, рана зажила. У кого-то рубец большой, у кого-то маленький, а у кого-то рубчика вообще нет. Принцип такой же. Любое повреждение лёгких вызывает за собой процесс заживления, он длится долго.

Пульмонолог Евгений Безлепко исключил закономерное развитие фиброза после коронавируса. Появится рубец в лёгких или нет, станет известно спустя год после перенесённой пневмонии, сообщил доктор в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Подробности в материале: Миронов предложил в письмах высказывать депутатам мнение о QR-кодах

Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил гражданам писать обращения на имя депутатов с позицией по пакету законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

10:50 14.11.2021

В ноябрьские выходные жители России в основном сидели по домам, а те, кто куда-то поехал, предпочли российские города зарубежным. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, как в стране прошли дополнительные ноябрьские выходные.

Наши соотечественники, которые отправились в поездки, чаще выбирали:

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При этом большая часть респондентов (83,5%) в период нерабочих и праздничных дней была дома.

10:51 14.11.2021 На Ямале не планируется пока прививать пенсионеров от коронавируса в обязательном порядке. Об этом ТАСС заявил глава региона Дмитрий Артюхов. «Это требует дополнительного анализа. Мы во всех этих решениях опираемся на мнение врачей. Мы — регион «молодой», у нас пенсионеров меньше, чем в других местах», — отметил Дмитрий Артюхов. Читайте также: На Ямале пока не собираются прививать пенсионеров в обязательном порядке

10:54 14.11.2021 Российских школьников не планируют переводить на дистанционное обучение. Об этом заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов. «Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Все зависит от эпидемической ситуации», — отметил Кравцов. Меры, предложенные федеральной службой по надзору в сфере защиты прав показали эффективность. При них не наблюдалось массового заражения коронавирусов, отметил глава Минпросвещения.

11:03 14.11.2021 В Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 1274. За минувшие сутки скончались ещё пять человек — все были старше 65 лет. Об этом: В Бурятии от COVID-19 умерли ещё пять человек

11:05 14.11.2021 В Челябинской области 13 ноября обнаружили 585 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Челябинской области выявили уже более 118 тыс. носителей коронавируса

11:12 14.11.2021 Прирост числа подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России составил 38 823 за истекшие сутки. 14 ноября об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 13 ноября в оперативном штабе сообщали о 39 256 подтверждённых случаях COVID-19 за сутки. Два дня до этого число выявляемых за сутки новых случаев заражения держалось выше отметки в 40 тыс. Читайте также: Оперштаб представил отчёт по заболеваемости COVID-19 в России на 14 ноября

11:20 14.11.2021 В Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрировано 722 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за время пандемии достигло 141 305. Читайте также: В Красноярском крае выявили более 700 новых случаев COVID-19

11:20 14.11.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 14 ноября 2021 года, за минувшие сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 82 388, (+371 за сутки). Читайте подробнее: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё девять человек

11:22 14.11.2021 По состоянию на 14 ноября 2021 года в 85 регионах России выявлено 38 823 новых случая коронавируса. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 29 821 человек. 🔸Москва — 3734 🔸Санкт-Петербург — 3144 🔸Московская область — 2955 🔸Самарская область — 1792 🔸Республика Крым — 851 🔸Нижегородская область — 782 🔸Воронежская область — 761 🔸Красноярский край — 722 🔸Свердловская область — 721 🔸Пермский край — 698 🔸Республика Башкортостан — 679 🔸Ростовская область — 654 🔸Саратовская область — 639 🔸Омская область — 588 🔸Челябинская область — 583 🔸Иркутская область — 581 🔸Смоленская область — 572 🔸Алтайский край — 528 🔸Ульяновская область — 521 🔸Хабаровский край — 518 🔸Ставропольский край — 512 🔸Брянская область — 500 🔸Краснодарский край — 494 🔸Волгоградская область — 475 🔸Архангельская область — 457 🔸Вологодская область — 405 🔸Ленинградская область — 403 🔸Липецкая область — 401 🔸Тверская область — 399 🔸Приморский край — 399 🔸Новосибирская область — 397 🔸Оренбургская область — 395 🔸Пензенская область — 393 🔸Калининградская область — 392 🔸Удмуртская Республика — 388 🔸Республика Коми — 385 🔸Забайкальский край — 366 🔸Кемеровская область — 361 🔸Севастополь — 352 🔸Курская область — 350 🔸Белгородская область — 350 🔸Тюменская область — 348 🔸Орловская область — 346 🔸Республика Карелия — 333 🔸Владимирская область — 328 🔸Новгородская область — 317 🔸Псковская область — 295 🔸Республика Саха (Якутия) — 286 🔸Ярославская область — 280 🔸Мурманская область — 278 🔸Рязанская область — 269 🔸Томская область — 267 🔸Кировская область — 267 🔸Тульская область — 267 🔸Республика Татарстан — 264 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 259 🔸Астраханская область — 258 🔸Ивановская область — 234 🔸Амурская область — 227 🔸Республика Бурятия — 219 🔸Калужская область — 218 🔸Тамбовская область — 216 🔸Курганская область — 215 🔸Костромская область — 206 🔸Республика Хакасия — 198 🔸Республика Чувашия — 176 🔸Республика Мордовия — 166 🔸Республика Дагестан — 165 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 146 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 135 🔸Республика Марий Эл — 126 🔸Чеченская Республика — 113 🔸Сахалинская область — 107 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 104 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 90 🔸Республика Ингушетия — 86 🔸Республика Адыгея — 84 🔸Республика Тыва — 67 🔸Республика Алтай — 56 🔸Еврейская автономная область — 48 🔸Камчатский край — 47 🔸Республика Калмыкия — 40 🔸Магаданская область — 39 🔸Чукотский автономный округ — 20 🔸Ненецкий автономный округ — 16 Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 070 674 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 255 386 летальных исходов, выздоровели 7 784 585 человек. Оперативный штаб Москвы.

11:22 14.11.2021 За последние сутки в России подтвердили 1219 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции. 14 ноября об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 13 ноября в оперативном штабе сообщали о 1241 смерти от COVID-19 за сутки, что стало максимальным значением для России с начала пандемии. Суточная смертность от новой коронавирусной инфекции находится выше отметки в 1200 случаев шесть дней подряд. Всего с начала пандемии от COVID-19 в России умерло 255 386 человек. Об этом: Общее число смертей от COVID-19 в России превысило 255 тысяч

11:22 14.11.2021 Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM.

11:31 14.11.2021 В Москве на 14 ноября выявлено 3734 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1085 человек, скончались 95 пациентов. На ИВЛ находятся 740 человек. В городе выздоровели ещё 6473 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 681 439.

11:44 14.11.2021 В Алтайском крае за 9 месяцев 2021 года установлен новый рекорд смертности — 30 438 человек. Это на 127,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Читайте подробнее: Население Алтайского края стремительно убывает из-за высокой смертности

11:44 14.11.2021 В Хакасии за минувшие сутки подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались две женщины в возрасте 81 года и 82 лет, а также 71-летний мужчина. Об этом: Жертвами COVID-19 в Хакасии стали 1456 человек

12:00 14.11.2021 В Краснодарском крае за последние сутки, 13 ноября, вновь установлен рекорд по заболеваемости коронавирусом — инфекция выявлена у 494 человек. Из них 195 мужчин и 299 женщин. Самому младшему из пациентов около месяца, старшему — 93 года.

12:03 14.11.2021 В Югре за сутки выявлено 259 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (62 случая), сообщает 14 ноября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 257 случаев. Читайте также: В Югре за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19

12:04 14.11.2021 В РФ впервые с сентября число заболевших ковидом за неделю снизилось в сравнении с прошлой — подсчёты ТАСС.

12:12 14.11.2021 В Томской области за минувшие сутки выявлено 267 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, коэффициент распространения инфекции составил 1,01. Читайте подробнее: В Томской области ковидом заболели ещё 267 человек

12:21 14.11.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 218 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 14 ноября. Днём ранее, 13 ноября, в регионе было зарегистрировано 216 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 55 813 человек. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 218 носителей коронавируса

12:23 14.11.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 348 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 ноября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 346 случаев. Об этом: В Тюменской области за сутки скончались 39 пациентов с COVID-19

12:28 14.11.2021 В Республике Алтай подтверждено пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Скончались жители Усть-Коксинского, Шебалинского, Турочакского районов и Горно-Алтайска. Читайте также: В Горном Алтае скончались ещё пять пациентов с COVID-19

12:30 14.11.2021 В Свердловскую область поступила ещё 81 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом объявил в соцсетях губернатор Евгений Куйвашев. Об этом: Свердловская область получила ещё 120 тыс. доз вакцины от COVID-19

12:33 14.11.2021 На Ямале за сутки выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 20 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 14 ноября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 149 случаев. Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявили 146 заражений коронавирусом, 3 пациента умерли

12:36 14.11.2021 Директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что проходить ревакцинацию в условиях доминирования «Дельта"-штамма коронавируса нужно каждые полгода. «В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться «Спутником Лайт», с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев. А будет какой-то другой штамм — тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма», — отметил директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи.

12:37 14.11.2021 Вход в музей [Василий Иванов © ИА REGNUM].

12:39 14.11.2021 В Анапе сегодня, 14 ноября, возле ТРЦ «Красная площадь» выстроились огромные очереди из желающих привиться от короновируса.

12:51 14.11.2021 Госдума в своем аккаунте в соцсети Instagram разрешает комментировать свои посты только подписавшимся пользователям, это же касается и поста о законопроектах о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября. Подробности в материале: Госдума позволяет комментировать пост о QR-кодах только подписчикам

12:56 14.11.2021 В Курганской области за сутки подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 65 зафиксированы в Кургане, сообщает 14 ноября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 215 случаев. Читайте также: В Курганской области выявлено почти 42 тысячи носителей коронавируса

13:13 14.11.2021 В Забайкальской краевой клинической инфекционной больнице сформирован запас сжатого кислорода в баллонах. Как сообщает сегодня, 14 ноября, пресс-служба правительства региона, 300 тысяч литров спасительного газа являются резервом на случай непредвиденных ситуаций. Такая практика применена впервые в истории больницы. «Мера необходимая, поскольку складывается беспрецедентная ситуация по нагрузке на наши системы жизнеобеспечения за все годы работы краевой клинической инфекционной больницы. Более чем в два раза увеличен коечный фонд реанимаций, 12−15 пациентов одновременно находятся на ИВЛ, 120 пациентов нуждаются в непрерывной оксигенотерапии», — пояснил исполняющий обязанности главного врача краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов. Читайте также: В Забайкалье запасаются кислородом на фоне роста смертности от COVID-19

13:14 14.11.2021 В Хакасии за прошедшие сутки подтвердили 198 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,9. Читайте подробнее: 198 носителей коронавируса выявили за сутки в Хакасии

13:20 14.11.2021 В Еврейской автономной области у троих сотрудников скорой помощи выявлен COVID-19. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. Об этом: Сотрудники скорой помощи ЕАО заболели COVID-19 после отказа прививаться

13:26 14.11.2021 В Забайкальской краевой клинической инфекционной больнице (ККИБ) для лечения больных с COVID-19 не хватает медиков. Об этом в эфире «ГТРК Чита» 14 ноября рассказал главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края, исполняющий обязанности главного врача ККИБ Сергей Лукьянов. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства. Читайте также: Забайкальские врачи не справляются с наплывом заболевших COVID-19

13:28 14.11.2021 Вводимый при вакцинации препарат остаётся в организме человека не более четырёх недель, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьёвым. «Через три-четыре недели от вакцины и следа нет в организме… Это не то, что вам ввели — и вы ходите с чипом всю жизнь», — подчеркнул Мясников. Подробности в материале: Врач Мясников рассказал, как долго вакцина выводится из организма

13:30 14.11.2021 Жительница Иркутской области из города Братска пожаловалась, что не смогла пройти ревакцинацию из-за отсутствия вакцины. «Вчера пошла в поликлинику на Подбельского, полгода влёт пролетели, подошла пора для третьей прививки против ковида, и уткнулась носом в объявление на двери кабинета — вакцины для ревакцинации нет, и телефон не указан для справок. И что делать-то дальше? Это нормально? Ладно, интернет мне в руки, и тут не свезло — по центральной части города в поликлиниках проводится только вакцинация… Куар-код уже требуют в некоторых магазинах, из ящика только и звучит — вакцинируйтесь. У нас в Братске ситуация сложная — заболевших много, всё больницы в Братске переполнены, санатории перепрофилированы под ковидных, близких теряем. Кто-то прививаться не хочет, а тут и понимание, и сознание есть, а вакцины для ревакцинации нет», — пишет Надежда.

13:40 14.11.2021 В Курганской области к 14 ноября охват взрослого населения вакцинацией от коронавируса составил 57,2%. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. Читайте также: В Курганской области от COVID-19 вакцинировались более 57% взрослых

14:01 14.11.2021 В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 105 152. За минувшие сутки выявлено 588 носителей. Читайте также: Число случаев COVID-19 в Омской области превысило 105 тысяч

14:07 14.11.2021 В Барнауле 14 ноября провели одиночные пикеты против принудительной вакцинации и введения QR-кодов.

14:26 14.11.2021 К общественному транспорту в будет самое пристальное внимание в период распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом «ГТРК Чита» в эфире «Россия 24» рассказала главный санитарный врач, руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа 14 ноября.

14:27 14.11.2021 Во Владимирской области активизированы рейды по соблюдению санитарных мер в общественном транспорте. avo.ru.

15:46 14.11.2021 С введением новых антиковидных требований в общественном транспорте Краснодара вновь ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Теперь в случае отсутствия маски и отказа воспользоваться СИЗом кондуктора наделены полномочиями высаживать гордых пассажиров. Но не всегда решить спорную ситуацию удаётся мирным путём. 14 ноября в одном из трамваев против системы решила пойти несовершеннолетняя девушка. Когда обстановка накалилась, она включила камеру. В этот момент на неё напала пенсионерка, а затем одна из пассажирок пустила в ход кулаки и ноги. Женщину кое-как оттащили. Вскоре ей на смену подоспела другая. Для проведения разбирательств вызвали полицию. Цитата канала «Кубанские новости».

16:04 14.11.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 14 ноября, за прошедшие сутки выявлено 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 361 случай. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки коронавирусом заразились сразу 370 человек

16:08 14.11.2021 Известие о начавшемся в России новом этапе розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19, кажется, нисколько не обрадовало пользователей социальных сетей. Многие пишут ироничные комментарии и вспоминают про бесплатный сыр в мышеловке. Но есть и те, кто очень серьезно отнёсся к смысловой нагрузке слова «розыгрыш». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения. «Типа Спортлото за прививку? ну-ну…» — иронизирует Светлана Гурова. «Метод «Кнута и пряника» — это уже было. Властям срочно сменить пиарщика и креативщика. Скучно, девочки», — смеётся Леонид Борисов. Читайте подробнее: «Скучно, девочки!» — в сети высмеяли розыгрыш денег среди привитых

16:09 14.11.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь, по данным на сегодня, 14 ноября, получают 2820 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Об этом: Помощь медиков потребовалась 2,8 тыс. кузбассовцев с коронавирусом

16:16 14.11.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 14 ноября, за минувшие сутки было выявлено 397 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 402 случая. Читайте также: Жертвой коронавируса стала 32-летняя жительница Новосибирской области

16:35 14.11.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3892 пациента, в том числе 50 детей. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: Почти 3,9 тыс. новосибирцев госпитализировали из-за коронавируса

16:42 14.11.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 14 ноября, за сутки зарегистрировано 3889 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: Почти 4 тыс. новосибирцев заболели ОРВИ за сутки

17:20 14.11.2021 В Свердловской области 13 ноября обнаружили ещё 721 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Свердловской области выявили уже более 167 тыс. носителей коронавируса

17:29 14.11.2021 В Пермском крае 13 ноября выявили ещё 698 носителей коронавируса. Об этом 14 ноября сообщает краевой Роспотребнадзор. Читайте подробнее: В Прикамье число выявленных носителей коронавируса превысило 129 тыс

17:51 14.11.2021 Среди привитых от COVID-19 граждан России дополнительно разыграют денежные призы — соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня, 14 ноября. Читайте подробнее: В РФ начался новый этап розыгрыша призов среди вакцинированных от COVID-19

19:03 14.11.2021 В Новосибирске полиция и Росздравнадзор начали борьбу с распространителями ложной информации о коронавирусе и вакцинации. Речь о роликах в соцсетях, листовках, сайтах с предложениями купить «липовый» сертификат, сообщает редакция «Вести Новосибирск». Об этом: Новосибирские правоохранители взялись за фейки о коронавирусе и вакцинации

19:57 14.11.2021 Второй секретарь новосибирского областного комитета КПРФ депутат Государственной думы Ренат Сулейманов раскритиковал инициативу о введении обязательных QR-кодов в транспорте и общественных местах. Он считает, что фракция КПРФ в Госдуме не поддержит её. Подробности в материале: Новосибирский депутат Госдумы высказался о QR-кодах в транспорте

20:45 14.11.2021 Каток возле Новосибирского государственного академического театра оперы и балета откроют во второй половине декабря. В мэрии города на вопрос редакции «Сиб.фм» о введении ограничений для посетителей катка, в частности QR-кодов, отметили, что «с учётом максимальной вместимости катка (500 человек) вход на лёд свободный». Подробности в материале: Стало известно, пустят ли на каток у новосибирского театра без QR-кода

21:03 14.11.2021 Заявление главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова о том, что планов по переводу школ на дистанционное обучение нет, но всё будет зависеть от ситуации в отдельных учебных заведениях, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 14 ноября в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Никакого сопротивления трендам» — сети о планах перевода школ на «дистант»

22:18 14.11.2021 Заявление председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца о том, что медики будут убеждать жителей города пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, но власти не собираются отлавливать не желающих пройти данную процедуру, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 14 ноября в социальной сети Facebook. Читайте также: «Мы для них животные» — сети об «отлове» жителей Петербурга для вакцинации

22:19 14.11.2021 С понедельника, 15 ноября, в Петербурге расширяется список организаций и мероприятий, доступ на которые возможен только по предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном не ранее полугода назад COVID-19. Читайте также: В Петербурге с 15 ноября расширяется сфера применения QR-кодов

04:13 15.11.2021 Никаких серьёзных побочных эффектов при ревакцинации граждан от COVID-19 зарегистрировано не было. Об этом: Гинцбург заявил о безопасности многократной вакцинации от COVID-19

04:30 15.11.2021 По сравнению с третьей волной коронавируса в Приморском крае ежедневно выявляемое количество новых случаев COVID-19 возросло в два раза. За прошедшие сутки заразились 406 человек. Читайте также: Четвёртая волна COVID-19 в Приморье оказалась в два раза сильнее третьей

05:04 15.11.2021 В Хабаровском крае резко сократилось ежедневное количество пациентов, выздоравливающих от COVID-19. За сутки завершили лечение от инфекции 139 человек (днём ранее — 302), заразились — 518, погибли — 6. Подробности в материале: Ковидные госпитали Хабаровского края заполнены почти на 85%

05:27 15.11.2021 Специалист по особо опасным инфекциям не исключил, что коронавирус будет постоянно паразитировать на человеке, как это делает вирус гриппа. Об этом: Сценарии развития ситуации с COVID-19 рассказал врач-инфекционист

06:06 15.11.2021 Мэр Биробиджана Александр Головатый запретил высаживать детей, на которых нет маски, из общественного транспорта. Поводом для такого распоряжение послужили жалобы в соцсетях на то, что школьников выгоняют из автобусов на мороз из-за отсутствия средств индивидуальной защиты от коронавируса. Читайте также: В столице ЕАО детей без масок выгоняли из автобусов на мороз

06:49 15.11.2021 За прошедшую неделю в Амурской области заразились коронавирусом 1449 человек (неделей ранее — 1214). Уровень заболеваемости за этот период стал выше на 19,4%. Подробности в материале: В Приамурье уровень заболеваемости COVID-19 за неделю вырос на 19,4%

06:50 15.11.2021 В Екатеринбурге выявили коронавирус у одного из детей, отдыхавших в санатории «Изоплит». Об этом пишут СМИ. Читайте также: У ребёнка из уральского санатория выявили коронавирус

07:07 15.11.2021 За прошедшие сутки в Хакасии выявили 199 носителей коронавируса, выздоровели 130 человек. Об этом сообщили 15 ноября в республиканском правительстве. Об этом: В Хакасии выявили почти 200 новых носителей коронавируса

07:14 15.11.2021 В трёх муниципальных образованиях Чувашии сняли ограничительные меры, которые вводились на период нерабочих дней и не были сняты после их окончания. Читайте также: В трёх муниципалитетах Чувашии сняты дополнительные ограничения

07:14 15.11.2021 В Якутске за неделю выявлены 15 нарушений антиковидных ограничений. Всего в городе проведены 372 проверки, в том числе в 15 автобусах и 76 ночных развлекательных заведениях. Об этом: В Якутске продолжаются облавы на кафе, рестораны, магазины и автобусы

07:15 15.11.2021 Работа кафе. Александр Полегенько © ИА REGNUM

07:17 15.11.2021 Ещё девять человек с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в правительстве региона. Подробности в материале: В Хакасии скончались ещё девять ковид-пациентов

07:29 15.11.2021 В Чувашии после заседания оперативного штаба скорректировали список учреждений, куда граждане могут попасть без QR-кодов. Читайте подробнее: В Чувашии расширили перечень учреждений, свободных от QR-кодов

07:40 15.11.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 15 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 5921 человека, причём 90 из них добавили в сводку за минувшие выходные (13−14 ноября 2021 года). Читайте подробнее: За выходные Приангарье потеряло 90 пациентов с COVID-19

07:41 15.11.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 15 ноября, за прошедшие сутки выявлено 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 370 случаев. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки выявили 367 новых носителей коронавируса

07:41 15.11.2021 В Татарии от COVID-19 умерли с начала пандемии, по данным на 15 ноября, 1122 человека. Причины смерти еще четверых мужчин и пяти женщин 1937−1971 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Об этом: В Татарии зарегистрировали ещё девять случаев смерти от COVID-19

07:41 15.11.2021 В ноябре в Ульяновской области ежедневно снижается число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В ноябре в Ульяновской области стали реже заражаться коронавирусом

07:46 15.11.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 2888 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: Более 13 тыс. кузбассовцев остаются в стационарах и на карантине

07:47 15.11.2021 Красная зона. Александр Погожев © ИА REGNUM

07:50 15.11.2021 В Петербурге превышен психологически важный уровень в 2 млн человек, полностью завершивших цикл вакцинации от коронавирусной инфекции. По данным регионального оперштаба, закончили цикл вакцинации 2 млн 14 тыс. 848 человек. Читайте также: Число привитых от коронавируса петербуржцев превысило 2 млн человек

07:55 15.11.2021 В Алтайском крае, где за последнюю неделю было поставлено несколько рекордов по заболеваемости и смертности от COVID-19, с 15 ноября система QR-кодов введена в гостиницах, пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия. Об этом: В Алтайском крае расширено действие системы QR-кодов

08:01 15.11.2021 В Пензенской области за минувшую неделю (8—14 ноября) от COVID-19 умерли 182 человека. За время пандемии жертвой COVID-19 в регионе по состоянию на 15 ноября стал 3901 человек. Об этом: В Пензенской области за сутки от COVID-19 умерли 28 человек

08:03 15.11.2021 В Чувашии остаются дискуссионными два вопроса в связи с планируемым внедрением QR-кодов для неофициально переболевших ковидом, но имеющих высокий титр антител. Это минимальный уровень антител для верификации QR-кодов и вопросы финансирования для проведения анализов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил журналистам. Читайте также: Глава Чувашии о QR-кодах для переболевших: идёт дискуссия по двум вопросам

08:05 15.11.2021 Родители учеников 4 «Е» класса школы №14 в Биробиджане составили и подписали коллективное обращение к директору учреждения образования. Люди требуют оставить преподавать в школе учительницу их детей, которая отказалась делать прививку от COVID-19. Подробности в материале: В ЕАО родители заступились за учительницу, не привившуюся от COVID-19

08:07 15.11.2021 Страдающий от введения системы QR-кодов алтайский бизнес стал искать возможность вернуть покупательский интерес нетрадиционными способами. Об одном из них на своей странице в Facebook сообщил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин в заметке «QR-код как рекламная находка для торговли», передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Сегодня традиционно заглянул в соседний барнаульский торговый центр, где закупаю еду. Зашел в боковой вход и сразу попал в размеченные проходы, на которых было отмечено: «Для входа к нам не нужен QR-код», — поделился Емешин. Подробности в материале: В Барнауле ТЦ стали обслуживать покупателей в обход системы QR-кодов

08:09 15.11.2021 Проверка QR-кода. Дарья Драй © ИА REGNUM

08:11 15.11.2021 В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 66 231. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 235 новых носителей. Читайте подробнее: В Бурятии подтвердили более 66 тыс. случаев COVID-19

08:18 15.11.2021 Оторванные от реальности, с высоты своего Олимпа не видящие, как живёт среднестатистический россиянин, высокие лица продолжают вещать «за» цифровую сегрегацию и поголовную куаризацию. Отличился и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что введение QR-кодов на транспорте является мировой практикой (но Ницца ещё не весь мир!). А что же сам Песков и его семейство, которые в последние годы, скорее всего, в общественном транспорте и не бывали? ИА REGNUM выяснило, что, пока пандемия набирает обороты, его семья продолжает обрастать бизнесом, да и госконтрактами, в том числе оплаченными субсидией из федерального бюджета. При этом налоговую отчетность Елизавета Пескова, похоже, подавать в срок забывает, как и платить налоги. Подробнее об активах и связях семьи Песковых, в том числе с бывшим украинским депутатом и семьей экс-замглавы Росприроднадзора, — в материале. Читайте также: «Золотая молодёжь» — дочь Пескова не заплатила налоги?

08:19 15.11.2021 В Приморье несколько заболевших коронавирусом детей находятся в состоянии средней тяжести. Всего госпитализированы в ковидные госпитали 17 несовершеннолетних. Об этом: В Приморье 17 детей попали в больницы из-за коронавируса

08:20 15.11.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Чемальском районе, где выявлено 15 новых носителей. Об этом: На Алтае выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом

08:40 15.11.2021 В России с 15 ноября вступило в силу постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ослабляющее связанные с коронавирусом ограничения. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Подробности в материале: Роспотребнадзор изменил требования к проведению массовых мероприятий

08:50 15.11.2021 В Москве на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» появилась новая услуга — теперь заполнить заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 можно онлайн. Читайте также: В Москве начали принимать заявки на экспресс-тест на COVID-19 онлайн

08:51 15.11.2021 В Тюмени скончался 29-дневный младенец с COVID-19. Об этом местным журналистам заявила мать ребёнка. Женщина полагает, что её новорождённого сына заразили в роддоме. Потом его обследовали на предмет увеличения печени и селезёнки в другом отделении перинатального центра. Читайте подробнее: В тюменском ковидном госпитале скончался 29-дневный младенец

08:53 15.11.2021 В столице Бурятии Улан-Удэ собирают подписи с просьбой отмены пропускной системы по QR-кодам. Акция прошла в минувшие выходные на Богородском острове, где участники записали видеообращение. Об этом: В Бурятии собирают подписи за отмену системы QR-кодов

08:59 15.11.2021 В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года составило 14 908. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 67 новых носителей. Подробности в материале: В Туве за сутки коронавирус выявлен у 67 человек

08:59 15.11.2021 В случае одновременного введения вакцины от COVID-19 «Спутник V» и вакцины от вируса гриппа их эффект может усилиться. Об этом 15 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко рассказал о комбинации «Спутника V» и вакцины от гриппа

09:00 15.11.2021 В КПРФ ожидают, что Госдума обсудит законопроекты о введении QR-кодов уже 18 ноября, в четверг. Читайте также: В КПРФ ожидают 18 ноября первого чтения законопроектов о QR-кодах

09:05 15.11.2021 Возможность привиться от коронавируса вакциной «КовиВак» вновь появилась в Москве. Об этом 15 ноября сообщается на портале, посвященном данному препарату. «Уважаемые посетители сайта! Обновление от 15 ноября. Запись на «КовиВак» в Москве возобновлена, телефоны для записи и схема проезда к пункту вакцинации на карте ниже», — сказано в сообщении. Читайте также: В Москве возобновилась вакцинация препаратом «КовиВак»

09:07 15.11.2021 В России в отношении медработников, подделывающих сертификаты о вакцинации от COVID-19, необходимо предпринимать определенные меры воздействия, в том числе административные и уголовные. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Читайте также: Мурашко призвал наказывать медиков за поддельные сертификаты о вакцинации

09:08 15.11.2021 В Удмуртии по состоянию на 15 ноября выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 389 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 69 970 случаев. Об этом: В Удмуртии выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом

09:10 15.11.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 15 человек. Накануне было зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3061 человека. Читайте подробнее: От COVID-19 за сутки скончались 15 жителей Удмуртии

09:10 15.11.2021 В течение нескольких недель в России возможно и необходимо достигнуть нужного уровня вакцинации населения страны от COVID-19. Об этом 15 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Подробности в материале: Мурашко призвал за несколько недель добиться нужного уровня вакцинации

09:13 15.11.2021 В России разработка препарата, позволяющего прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Подробности в материале: В России завершается разработка прерывающего развитие COVID-19 препарата

09:14 15.11.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 15 ноября прививку от коронавируса сделали 584 027 человек. Второй компонент препарата получили 371 259 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте подробнее: Прививку от COVID-19 сделали больше 584 тыс. жителей Удмуртии

09:18 15.11.2021 676 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба. Всего в регионе выявили 96 257 случаев заражения этой инфекцией. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили более 670 носителей коронавируса

09:26 15.11.2021 В соцсетях горячей темой остается тема вакцинации и внедрения QR-кодов. Очередной всплеск комментариев вызвала информация о готовящихся законопроектах, где речь идет о внедрении системы кодов на федеральном уровне, действие кодов расширят на транспорт и магазины. Читайте также: «Эти коды — про дискриминацию» — соцсети о резонансных законопроектах

09:27 15.11.2021 В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2073. Об этом: Жертвами COVID-19 стали ещё шесть жителей Бурятии

09:31 15.11.2021 В настоящее время число похорон в столице России по сравнению с уровнем до пандемии COVID-19 увеличилось, как и смертность, на 25−30%. Об этом 15 ноября рассказал глава похоронной службы ГБУ (Государственное бюджетное учреждение) «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК. Читайте подробнее: Глава ГБУ «Ритуал» рассказал о росте числа похорон в Москве из-за пандемии

09:31 15.11.2021 Депутат Госдумы Сергей Леонов («Единая Россия») попросил главу Минздрава РФ Михаила Мурашко выдавать QR-код жителям, которые имеют антитела к коронавирусу. После легкого вздоха облегчения и благодарности в связи с «либерализацией» коронавирусных ограничений эта новость породила очередную волну возмущения в социальных сетях. Пользователи отмечают, что чиновники наконец-то раскрыли свои истинные планы. Читайте также: «Прививки для прикрытия? Зачем всем QR-коды?» — сети о новой инициативе

09:32 15.11.2021 Вакцинация от коронавируса. Краснодарский край. admkrai.krasnodar.ru

09:34 15.11.2021 В Саратовской области за прошедшие сутки выявили 637 случаев заражения коронавирусом. По данным на 15 ноября, в регионе всего зарегистрировали 110 924 случая заражения. Выздоровел с начала наблюдения 96 181 носитель вируса, из них за сутки — 472 пациента. Подробности в материале: В Саратовской области выявили 637 новых носителей коронавируса

09:35 15.11.2021 В Краснодаре пассажирка трамвая напала на девушку, отказавшуюся надеть защитную маску, конфликт попал на видео, которое было опубликовано в Сети 14 ноября. Читайте также: В Краснодаре пассажиры трамвая напали на антимасочницу

09:38 15.11.2021 В Бурятии правоохранители возбудили 11 уголовных дел по фактам подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19. Такие цифры назвал глава региона Алексей Цыденов в эфире телеканала «Россия-24». Подробности в материале: 11 уголовных дел возбудили в Бурятии за поддельные сертификаты о вакцинации

09:41 15.11.2021 В Якутии ситуация остается сложной, хоть и стабилизировалась. Количество организаций, куда разрешён вход только по QR-кодам, будет увеличено. Читайте подробнее: В Якутии будут расширять сферу действия QR-кодов

09:44 15.11.2021 Высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией в Красноярском крае сохраняется среди граждан старше 60 лет. Об этом в своём телеграм-канале 15 ноября сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Читайте подробнее: В Красноярском крае хотят ввести обязательную вакцинацию для пожилых

09:47 15.11.2021 Ростовские полицейские в ходе очередного рейда выявили нарушителей масочного режима на рынке «Восточный Темерник». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России. Читайте также: Ростовские полицейские выявили нарушителей масочного режима на рынке

10:04 15.11.2021 Тест на антитела к коронавирусу не является основополагающим при принятии решения о вакцинации от COVID-19. Такое мнение высказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии №2 Ростовского государственного медицинского университета Галина Хасиева. Подробности в материале: «Дьявол кроется в деталях» — вирусолог о тестах на антитела к коронавирусу

10:04 15.11.2021 Земляные работы практически завершены на строительстве двух быстровозводимых ковид-госпиталей в Белгородской области. Параллельно власти начинают подготовку документов для получения необходимых лицензий, сообщил на своей странице в социальной сети губернатор Вячеслав Гладков. Подробности в материале: На стройке белгородских ковид-госпиталей завершили земляные работы

10:07 15.11.2021 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня, 15 ноября, встретится с предпринимательским сообществом в формате традиционного открытого диалога. Об этом сообщил телеграм-канал блока экономического развития правительства региона. «Участники обсудят особенности ведения бизнеса в новых реалиях, актуальные меры поддержки, внедрение QR-кодов и другие и вопросы развития предпринимательства, волнующие региональных бизнесменов», — говорится в официальном сообщении. Читайте подробнее: Губернатор Кузбасса обсудит с предпринимателями введение QR-кодов

10:14 15.11.2021 В Республике Крым подтверждено 860 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 15 ноября региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 14 ноября, сообщалось о 851 новом заразившемся. Об этом: В Крыму растёт суточная заболеваемость COVID-19

10:17 15.11.2021 В Саратовской области в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией по состоянию на 15 ноября частично закрыты два класса в двух школах (Балаковский и Краснопартизанский районы), в них 29 учащихся и два педагога переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа одной группы в детском саду города Саратова с двадцатью воспитанниками и двумя сотрудниками дошкольного учреждения. Читайте подробнее: Все саратовские вузы перешли на очный режим работы

10:31 15.11.2021 В Челябинской области 14 ноября обнаружили ещё 590 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили уже более 119 тыс. носителей коронавируса

10:39 15.11.2021 В Брянской области 15 ноября выявлено 496 новых носителей коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 305 пациентов, скончались от осложнений 13 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области за сутки выявили 496 носителей коронавируса

10:48 15.11.2021 Студенты Кубанского государственного университета жалуются на угрозы «дисциплинарной ответственности» и даже отчисления, при этом привившимся студентом обещают материальное поощрение. Сообщения об этом появились в социальных сетях, соответствующее письмо пришло также на адрес ИА REGNUM. Читайте подробнее: На Кубани студентов предупредили об ответственности за отказ от вакцинации

10:51 15.11.2021 В Тюмени к зданию областного правительства 15 ноября пришли местные активисты, которые собрали более тысячи подписей против ввода QR-кодов для посещения ряда предприятий и учреждений в регионе. Об этом: Протестующие против QR-кодов тюменцы вышли к зданию правительства области

10:53 15.11.2021 В Калужской области привито 459 тыс. 259 человек (70,6% от плана). В регион поступило 563 тыс. 427 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции, сообщает 15 ноября министр здравоохранения области Константин Пахоменко. Подробности в материале: В Калужской области от COVID-19 вакцинированы почти 460 тыс. человек

10:54 15.11.2021 В Татарии всего провели по состоянию на 15 ноября 4 050 138 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции, из них 11,8 тысячи — за сутки. Об этом: В Татарии за сутки провели 11,8 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию

10:56 15.11.2021 В Астраханской области 15 ноября подтверждено 256 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период 2106 человек скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте также: В Астраханской области выявлено 256 новых случаев заражения коронавирусом

10:56 15.11.2021 В Республике Алтай на минувшей неделе выявлено 378 случаев заражения коронавирусом, что на 5,8% выше показателей предыдущей недели. Читайте также: Заболеваемость COVID-19 на Алтае вновь выросла

10:58 15.11.2021 В Перми мобильный прививочный пункт у ТРК «Столица» закрыли. Пермяков приглашают продолжить вакцинацию от коронавируса в поликлинике. Об этом сообщает краевой минздрав. С 15 октября граждане делали первую прививку от COVID-19 в мобильном процедурном кабинете. Второй компонент вакцины пациентам введут уже в условиях стационара — в административном корпусе Пермской ЦРБ в микрорайоне Верхние Муллы. Читайте подробнее: В Перми закрыли мобильный прививочный пункт возле торгового центра

10:58 15.11.2021 Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию из-за подтвержденного COVID-19 в кругу близких. Об этом: Мурманский губернатор ушёл на самоизоляцию из-за COVID-19

10:59 15.11.2021 В Челябинске за прошедшую неделю были оштрафованы 138 нарушителей масочного режима. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города Игорь Постнов. Об этом: В Челябинске оштрафовали ещё 138 нарушителей масочного режима

10:59 15.11.2021 В Севастополе подтверждено 350 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 15 ноября. Накануне, 14 ноября, сообщалось о 352 новых заразившихся. Читайте также: В Севастополе за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом

11:00 15.11.2021 В Перми 27−28 ноября пройдет известный фестиваль «Джаз-лихорадка». Фестиваль организован с соблюдением требований Роспотребнадзора — по QR-кодам. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Читайте также: На «Джаз-лихорадку» в Перми нужны QR-коды

11:03 15.11.2021 Школьники Ставропольского края с 15 ноября начали учиться в обычном режиме. Период дистанционного обучения завершен в связи с улучшением ситуации по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Об этом: Власти Ставрополья решили не продлевать «дистанционку» в школах

11:05 15.11.2021 Очердь на вакцинацию в Севастополе. Александр Полегенько © ИА REGNUM

11:09 15.11.2021 Мурманские власти разрешили жителям региона, не имеющим QR-код сертификата о ковид-вакцинации, посещать магазины с детскими товарами. Поводом к послаблению системы послужили многочисленные обращения северян. Об этом: Жителям Мурманской области разрешат посещать детские магазины без QR-кодов

11:10 15.11.2021 Диспансеризацию взрослого населения готовы возобновить в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве. Читайте также: В Башкирии возобновляют диспансеризацию взрослого населения

11:13 15.11.2021 В Воронеже ресторан «Итальянский дворик» не выдержал антиковидных ограничений — с 13 ноября объявлено о закрытии заведения на проспекте Революции. Подробности в материале: В Воронеже из-за антиковидных требований закрыли ресторан

11:19 15.11.2021 В 2021 году в Белгородской области на борьбу с коронавирусом будет потрачено пять миллиардов рублей, заявил 15 ноября на еженедельном совещании в правительстве губернатор Вячеслав Гладков. Подробности в материале: В Белгородской области на борьбу с COVID-19 потратят пять миллиардов рублей

11:21 15.11.2021 Эпидпорог в Амурской области превышен на 20,5%. За сутки в регионе выявлено 229 заболевших COVID-19. Уровень заболеваемости в Приамурье снова побил «рекорд». Об этом: В Приамурье количество новых случаев COVID-19 снова достигло максимума

11:26 15.11.2021 Большинство жителей России (68%) выступают против введения системы QR-кодов для посещения магазинов и использования общественного транспорта, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru. Читайте также: Почти 70% жителей РФ выступают против QR-кодов в магазинах и транспорте

11:27 15.11.2021 В 1,7 раза увеличились показатели естественной убыли населения в Республике Крым за период с января по август 2021 года по сравнению с теми же показателями 2020 года. Читайте подробнее: В Крыму почти в два раза выросла естественная убыль населения

11:27 15.11.2021 В КПРФ намерены в суде обжаловать приказ департамента здравоохранения города Москвы о запрете плановой госпитализации непривитых от коронавируса граждан при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. Читайте подробнее: Генпрокуратура считает законными ограничения Москвы на госпитализацию

11:40 15.11.2021 В Санкт-Петербурге 100% школьных классов продолжают обучение в очном формате. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию. Подробности в материале: Все школы Петербурга продолжают обучение в очном формате

11:44 15.11.2021 Правительству РФ предлагают заняться регулированием цен в ритуальной сфере. Читайте также: Правительству РФ советуют ввести регулирование цен в ритуальной сфере

11:47 15.11.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 721 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили 15 ноября в региональном управлении Роспотребнадзора. Читайте также: В Красноярском крае COVID-19 диагностировали ещё у сотен человек

11:47 15.11.2021 Число выявленных заражений коронавирусом в России выросло за последние сутки на 38 420 случаев. Об этом 15 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В России за сутки выявили 38420 заражений коронавирусом

11:48 15.11.2021 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на закупку 60 кислородных концентраторов для больных ковидом, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На эти цели будет затрачено 17 миллионов рублей. Подробности в материале: Тамбовские власти выделили 17 млн рублей на аппаратуру для больных ковидом

11:52 15.11.2021 В Югре за сутки выявлен 261 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (57 случаев), сообщает 15 ноября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 259 случаев. Подробности в материале: В Югре число заражений коронавирусом достигает 86 тысяч

11:58 15.11.2021 За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1211 жителей, сообщает 15 ноября федеральный оперштаб. Ежесуточно более 1,2 тыс. заболевших умирают в России уже семь суток подряд. Накануне скончались 1219 человек. Суммарная смертность составила, согласно официальным данным, 256 597 человек. Читайте также: Седьмой день подряд от COVID-19 умирают более 1,2 тыс. жителей России

12:02 15.11.2021 В Татарии за прошедший день выявили 270 носителей коронавируса. Всего по состоянию на 15 ноября в регионе зарегистрировано 34 188 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 27 017 ковид-пациентов, скончались 1122 носителя вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 46 пациентов, количество летальных исходов возросло на девять. Читайте также: В Татарии установлен новый максимум по числу заражений коронавирусом

12:03 15.11.2021 В Костромской области снизилась нагрузка на медучреждения, койки в которых перепрофилированы для помощи больным COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте здравоохранения региона. Читайте также: В Костромской области снизилась нагрузка на ковид-стационары

12:04 15.11.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 347 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 ноября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 348 случаев. Подробности в материале: В Томской области выявлено почти 76 тысяч носителей коронавируса

12:05 15.11.2021 Резкий рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в Краснодарском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального оперативного штаба от 15 ноября. Так, за последние сутки в регионе подтверждено сразу 589 случаев заражения коронавирусом, тогда как 14 ноября сообщалось о 494 заболевших, а 12 ноября — 350 заразившихся. Читайте также: В Краснодарском крае резко выросла заболеваемость COVID-19

12:05 15.11.2021 В Чувашии суточное число выздоровевших от ковида чуть меньше, чем количество вновь выявленных случаев заражения. Также подтверждены очередные смертельные исходы. Читайте также: За сутки в Чувашии скончались 19 ковидных больных

12:08 15.11.2021 Число заражений коронавирусом, выявленных исследованиями, выросло в Москве за последние сутки на 3789 случаев. Об этом 15 ноября сообщили в столичном оперштабе. Об этом: В Москве за сутки выявили 3789 случаев заражения коронавирусом

12:09 15.11.2021 Известие о том, что на теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о ПЦР и вакцинации от коронавирус, — это не только показатель совершенного бардака в системе. Об этом на своей странице в Facebook заявил доцент кафедры биологии и химии Забайкальского государственного университета Олег Корсун. По его мнению, проблема заключается в другом: «Становится понятно, что в России теперь просто невозможно собрать хотя бы мало-мальски объективную статистику о заболеваемости и смертности среди привитых и непривитых, что позволит некоторым деятелям кричать на всех углах: «Да у вас полно вакцинированных лежит в больницах и моргах! И мы никогда не узнаем, кто из них был привит на деле, а кто просто заплатил полторы тысячи за сертификат с QR-кодом». Читайте также: Покупатели поддельных справок поставили крест на объективной статистике?

12:11 15.11.2021 За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали по состоянию на 15 ноября 86 002 случая заражения коронавирусом, из них 390 — за минувший день. Выздоровели 59 666 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 92 человека. От COVID-19 скончался 3901 пензенец, из них 28 — за прошедший день. Читайте также: В Пензенской области ещё у 390 человек выявили коронавирус

12:19 15.11.2021 В Адыгее с 12 ноября объявлена обязательная вакцинация от COVID-19 для жителей в возрасте старше 60 лет и ряда других категорий граждан. Постановление об этом подписал главный санитарный врач республики Сергей Завгородний. Об этом: В Адыгее ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

12:22 15.11.2021 В Саратовской области с начала пандемии, по данным на 15 ноября, жертвами коронавирусной инфекции стали 4252 человека. За прошедший день скончались 13 мужчин и 13 женщин в возрасте от 32 лет до 91 года. Об этом: В Саратовской области за сутки умерли 26 носителей коронавируса

12:24 15.11.2021 В новосибирских школах выявлено 109 случаев заражения коронавирусом. На дистанционное обучение отправлены 62 класса в 46 школах. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук. Читайте также: Более 60 классов новосибирских школ отправлены на удалёнку из-за COVID-19

12:24 15.11.2021 В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки у 2968 человек выявили коронавирус. Это на 176 человек меньше, чем в предыдущие сутки, согласно данным оперативного штаба от 15 ноября. Суточная цифра снижается третий день подряд. Читайте также: В Петербурге за сутки выявили 2968 новых заражений COVID-19

12:27 15.11.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 215 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 15 ноября. Днём ранее, 14 ноября, в регионе было зарегистрировано 218 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 56 028 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 215 носителей коронавируса

12:28 15.11.2021 В Воронежской области удерживается тенденция к снижению суточной заболеваемости коронавирусом. По данным регионального оперштаба на 15 ноября, за сутки подтверждено 758 новых случаев заражения, тогда как накануне, 14 ноября, был подтвержден 761 случай Читайте подробнее: В Воронежской области за сутки скончался 21 ковид-пациент

12:31 15.11.2021 В Свердловской области за сутки подтверждено 725 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Днем ранее был выявлен 721 случай заражения. С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 168 302 человека. Оправились от болезни 149 517 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умерли уже 7917 граждан. Читайте подробнее: В Свердловской области число заразившихся коронавирусом превысило 168 тысяч

12:34 15.11.2021 За последние сутки в Москве умерли от коронавирусной инфекции 93 человека, сообщает 15 ноября столичный оперативный штаб. Днём ранее в столице от ковида скончались 95 человек. Общее число смертельных исходов заболевания составило, по данным штаба, 32 780. Читайте также: Коронавирус в Москве унёс жизни ещё 93 жителей

12:34 15.11.2021 В Свердловской области за последние сутки зафиксировано еще 33 смертельных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 7917 человек. В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 900 граждан. К аппаратам ИВЛ подключено 462 человека. В состоянии средней тяжести пребывают 7793 свердловчанина. Подробности в материале: В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 33 человека

12:35 15.11.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 32 человека с диагнозом COVID-19. Об этом 15 ноября сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Читайте также: Жертвами COVID-19 стали уже более 7 тысяч жителей Красноярского края

12:42 15.11.2021 Губернатор Московской области Андрей Воробьев подготовил специальное письмо, адресованное пожилым жителям Подмосковья. Об этом 15 ноября он лично заявил на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. Письмо будет направлено каждому пожилому жители региона. В нем глава Подмосковья отметил важность вакцинации. Читайте подробнее: Воробьев написал пожилым жителям Подмосковья письмо с призывом

12:42 15.11.2021 По состоянию на 15 ноября в Томской области подтверждено 51 854 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в областном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Томской области коронавирус выявлен ещё у 254 человек

12:43 15.11.2021 Ещё 652 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус за истекшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 ноября. Это на два случая заражения меньше, чем накануне. Читайте подробнее: Ещё 652 жителя Ростовской области заразились коронавирусом

12:45 15.11.2021 В Ростовской области за последние сутки справиться с COVID-19 не смогли 32 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 ноября. Об этом: Жертвами коронавируса стали ещё 32 жителя Ростовской области

12:45 15.11.2021 Целью законопроекта о введении в России QR-кодов является законодательное оформление действий на федеральном уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кабинет министров, прежде всего, исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне», — сказал Песков. Об этом: Песков прокомментировал законопроект о QR-кодах

12:48 15.11.2021 Иностранцы смогут прилететь в Россию по отрицательному ПЦР-тесту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, это следует из правительственных поправок в Воздушный кодекс о QR-кодах. Подробности в материале: Граждане иностранных государств смогут прилететь в Россию по ПЦР

12:51 15.11.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 15 ноября, за минувшие сутки было выявлено 402 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 397 случаев. Читайте также: Жертвами коронавируса за сутки стали шестнадцать новосибирцев

12:52 15.11.2021 В Пермском крае выявили 697 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем днём ранее. Об этом 15 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число выявленных с начала пандемии заражений в регионе достигло 130 359. Оправились от болезни 109 843 пермяка. На сегодняшний день в COVID-отделениях находится 3541 пациент. В тяжелом состоянии пребывают 470 человек, из них 212 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Жертвами заболевания стали 6370 человек. За последние сутки скончались 42 пермяка. Это максимальный показатель суточной смертности в регионе. Об этом: В Прикамье жертвами COVID-19 стали ещё 42 человека

12:52 15.11.2021 Нехватка тех или иных вакцин от COVID-19 в регионах России возникает в связи с повышенным спросом на них. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В некоторых регионах России в связи с повышенным спросом возникает в течение нескольких дней на временной основе нехватка тех или иных видов вакцин», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков прокомментировал нехватку вакцин в регионах России

12:53 15.11.2021 В Москве происходит спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил 15 ноября мэр города Сергей Собянин. Глава столицы рассказал об итогах прошедшей недели. Читайте подробнее: Собянин заявил о падении заболеваемости COVID-19 в Москве

12:53 15.11.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3973 пациента, в том числе 57 детей. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: Почти 4 тыс. новосибирцев госпитализировали в стационары из-за коронавируса

12:54 15.11.2021 В Ростовской области ещё 3,5 тыс. человек завершили участие в прививочной кампании от COVID-19, получив второй компонент вакцины, что гарантирует получение QR-кода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 ноября. Подробности в материале: QR-коды обеспечили себе 1,7 млн привитых жителей Ростовской области

12:55 15.11.2021 Ситуация с вакцинацией от коронавируса пожилых людей в Подмосковье выглядит существенно хуже, чем результаты прививочной кампании в целом. Об этом 15 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам главы Подмосковья, смертность и госпитализация пациентов с COVID-19 касаются в основном жителей старше 60 лет. Об этом: В Подмосковье усилят работу по вакцинации пожилых граждан

12:55 15.11.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 ноября 2021 года, за выходные (13−14 ноября 2021 года) общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 82 758 (+1107 за выходные). Читайте подробнее: За выходные Забайкалье потеряло 31 пациента с COVID-19

12:56 15.11.2021 Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье пошла на спад. Об этом 15 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. «Что касается прошедшей недели, мы видим отрицательную динамику. Количество выписавших — врачи выписали больше, чем госпитализировано. Работает два центра — это в парке «Патриот» и еще в одной клинике, которая находится в Перово», — сказал Воробьев. Подробности в материале: Воробьев сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Подмосковье

12:57 15.11.2021 Пробирки с анализами. Александр Погожев © ИА REGNUM

12:58 15.11.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 15 ноября, за сутки зарегистрировано 1469 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: Почти 1,5 тыс. новосибирцев заболели ОРВИ за сутки

13:01 15.11.2021 В российском сегменте Telegram убеждены, что население не приемлет не QR-коды или вакцинацию как таковые, а тот факт, что его насильно принуждают, не проведя должным образом разъяснительную работу. Читайте также: «Пропагандисты бесятся»: «Друид» объяснил новую волну травли «антиваксеров»

13:02 15.11.2021 По данным Superjob.ru, каждого четвертого вакцинированного от COVID-19 жителя России (25%) раздражают непривитые граждане. Подробности в материале: Четверть вакцинированных жителей РФ раздражают непривитые граждане

13:02 15.11.2021 В Ярославле Ярославский государственный технический университет перестанет пускать посторонних без наличия у них сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба ЯГТУ. Читайте также: В ярославский вуз гостей не пустят без QR-кода или ПЦР-теста

13:03 15.11.2021 Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал главу Минздрава Михаила Мурашко не брать пример с Сингапура в вопросе оказания медицинской помощи гражданам без прививки от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября. Читайте подробнее: Главу Минздрава Мурашко предупредили о рисках лечения по-сингапурски

13:04 15.11.2021 В Курской области 15 ноября зарегистрировано 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1695 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1708 летальных случаях. Об этом: В Курской области выявлено 347 новых случаев заражения коронавирусом

13:09 15.11.2021 В Кемеровской области есть признаки приближения к плато по заболеваемости COVID-19. При этом значительно увеличились темпы вакцинации — за прошлую неделю прививку сделали более 50 тысяч человек, сообщило правительство региона. Подробности в материале: Темпы вакцинации от COVID-19 в Кузбассе выросли в полтора раза

13:10 15.11.2021 В настоящее время в России производится 1,5 млн тестов на COVID-19 в сутки. Об этом 15 ноября заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак во время своего выступления на первом всероссийском форуме с международным участием «Обращение медицинских изделий Novamed — 2021». Подробности в материале: В Минпромторге назвали число производимых в России тестов на COVID-19

13:13 15.11.2021 В Липецкой области 15 ноября подтверждено 398 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 2235 человек. 14 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Липецкой области за сутки выявлено 398 новых носителей коронавируса

13:13 15.11.2021 В Ульяновской области растёт число жертв новой коронавирусной инфекции. Об этом: В Ульяновской области умерли ещё шесть пациентов с коронавирусом

13:14 15.11.2021 В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 586 случаев заражения коронавирусом, в том числе 463 человека лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 15 ноября в региональном министерстве здравоохранения. Об этом: Ещё почти 600 носителей коронавируса выявлено в Омской области

13:15 15.11.2021 В Кемеровской области на минувшей неделе был зафиксирован максимум с июля по числу обращений в поликлиники и вызовам скорой помощи пациентов с признаками пневмонии и коронавируса. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил региональный минздрав. Читайте также: За неделю в Кузбассе умерли 25 пациентов с коронавирусом

13:19 15.11.2021 Симферополь стал первым муниципалитетом Республики Крым, выполнившим условие о вакцинации не менее 80% жителей. Также в число муниципалитетов — лидеров по вакцинации населения вошли Армянск и Черноморский район. Читайте также: Симферополь выполнил план по вакцинации от коронавируса

13:20 15.11.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 15 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6723 человек, причём рекордные 90 из них внесены в сводку за минувшие выходные (13−14 ноября 2021 года). Опять поставлен рекорд по числу зараженных — 1568 за выходные. Подробности в материале: За выходные Алтайский край потерял 90 пациентов с COVID-19

13:23 15.11.2021 В Ульяновской области продолжают выздоравливать сотни пациентов с коронавирусом. Подробности в материале: В Ульяновской области вылечились от ковида более 93 тыс. жителей

13:23 15.11.2021 В Ставропольском крае все еще продолжается рост числа заболевших COVID-19. За прошедшие сутки подтверждены тесты на коронавирус еще у 509 человек. С 10 ноября показатель суточного прироста новых пациентов с COVID-19 не опускается ниже 500 человек, сообщили 15 ноября в федеральном оперативном штабе. Об этом: На Ставрополье COVID-19 подтвердился еще у 509 человек

13:24 15.11.2021 Кемеровские власти в 2021 году планируют потратить на борьбу с коронавирусом более 3 миллиардов рублей. Об этом сайту NGS42.RU сообщили в министерстве финансов региона. Об этом: Кузбасские власти рассказали, сколько потратят на борьбу с коронавирусом

13:25 15.11.2021 В Алтайском крае по состоянию на 15 ноября прививки от коронавируса получили 911 514 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие выходные прирост вакцинированных составил 26 470 человек. Об этом: На Алтае за выходные от COVID-19 привились более 26 тысяч человек

13:33 15.11.2021 В Ленинградской области после небольшого спада числа новых зараженных коронавирусом, по итогам выходных вновь отмечается рост инфицирования среди местных жителей. За минувшие сутки в области подтвердилось еще 409 заражений. Подробности в материале: В Ленобласти неделя началась с роста заболеваемости ковидом

13:33 15.11.2021 За прошедшие сутки в Омской области скончались 11 пациентов с коронавирусом. Об этом 15 ноября сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 11 человек

13:38 15.11.2021 В Иркутскую область поступила партия вакцины от коронавируса — 70 тысяч комплектов «Спутник V». Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова губернатора Игоря Кобзева. «Таким образом, запас этой вакцины составляет 200 тысяч доз. Действительно были временные перебои с препаратом для ревакцинации. Накануне нам отгрузили партию вакцины «Спутник лайт», пока пришло 7800 доз, уже сегодня ее распределяют по прививочным пунктам. В ближайшее время ожидаем следующую поставку»,— сказал глава Приангарья. Читайте подробнее: Приангарье получило большую партию вакцины от COVID-19

13:45 15.11.2021 В Иркутске вакцинацию от коронавируса уже прошли более четырёх тысяч учителей общеобразовательных школ. Как сообщает 15 ноября департамент образования города, также прививку получили 3,5 тысячи сотрудников детских садов, более 500 работников учреждений дополнительного образования. Читайте подробнее: В Иркутске от COVID-19 вакцинировали более четырёх тысяч учителей

13:46 15.11.2021 За последние сутки в Петербурге госпитализировали с COVID-19 и пневмонией 284 человека, сообщили 15 ноября в региональном оперштабе. В коронавирусных стационарах Петербурга находятся 7498 пациентов. Подробности в материале: В Петербурге от ковида в больницах лечатся 7,5 тысяч человек

14:00 15.11.2021 В Туве за минувшую неделю зарегистрировано 487 новых случаев заражения коронавирусом, что на 0,8% меньше, чем на предыдущей неделе. «Ежесуточная заболеваемость держится на уровне 67−74, что говорит об отсутствии положительной динамики, а значит нет оснований для расслабления. Коллективный иммунитет в республике не достигнут, выполнение плана полного курса вакцинации составило 52,9%», — отметил министр здравоохранения республики Анатолий Югай. Читайте подробнее: В Туве не увидели положительной динамики по заболеваемости COVID-19

14:04 15.11.2021 В Хакасии по состоянию на 15 ноября от коронавируса привиты 216 585 человек. Как сообщили в республиканском минздраве, получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 163 072 человека. Читайте также: План вакцинации от коронавируса в Хакасии исполнен на 61,3%