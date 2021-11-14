Москва, 14 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Четыре лесных пожара общей площадью более тысячи гектар ликвидировали специалисты лесопожарной службы в разных регионах России. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки в России было ликвидировано четыре лесных пожара общей площадью 1012 га. В ликвидации природных пожаров были задействованы 32 человека, восемь единиц спецтехники, одно воздушное судно на тушении. Ещё шесть воздушных судов использовались при осуществлении мониторинга.

На настоящее время действующих очагов лесных пожаров в России нет. Пожароопасный сезон ещё объявлен в 19 регионах страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 ноября в России были ликвидированы все лесные пожары, но при этом в 26 регионах страны сохранялся пожароопасный сезон.