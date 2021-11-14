Москва, 14 ноября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в Роскосмос) зарегистрировала патент на корабль для суборбитальных туристических полётов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент.

Mil.ru Старт космической ракеты

Патент описывает космический корабль многократного применения с вертикальным взлётом и посадкой. Отмечается, что он также сможет использоваться для высотных парашютных прыжков. В этом случае специально подготовленные спортсмены в скафандре смогут покидать корабль на высотке до 100 км.

Схема полёта предусматривает подъём на высоту до 40−50 км с помощью маршевого двигателя. Далее корабль начинает баллистический полёт, пиковая высота полёта составит около 100 км.

На близкой к максимальной высоте корабль начнёт торможение с помощью специальных щитков. На заключительном этапе вновь будут запущенны маршевые двигатели для плавного снижения скорости перед посадкой. Планируется, что при полёте туристы смогут проводить в космосе около трёх минут.