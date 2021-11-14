Вашингтон, 14 ноября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Компания по разработке видеоигр Unity Technologies приобрела студию по созданию спецэффектов Weta Digital за $1,6 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Цитата х/ф «Возвращение короля», реж. Питер Джексон, 2003 Голлум в трилогии Питера Джексона

Студия спецэффектов Weta Digital была основана в Новой Зеландии в 1993 году. Одним из создателей студии стал режиссёр Питер Джексон, получивший всемирную известность благодаря трилогии «Властелин колец».

Студия Weta Digital также была задействована при создании этой трилогии. На ней делались визуальные эффекты для боевых сцен, а также для создания образа Голлума. Кроме того, студия работала над эффектами для фильмов «Аватар» и «Отряд самоубийц».

В настоящее время Джексону и его подруге Фрэн Уолш принадлежит 60% акций Weta Digital. Благодаря сделке по продаже студии Джексон получит почти $1 млрд.