Линкольн, США, , 07:32 — REGNUM Три снежных барса заразились коронавирусом и умерли в детском зоопарке города Линкольна в американском штате Небраска. Об этом 14 ноября сообщает Associated Press.

Cнежные барсы Vepoqinfidal

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В зоопарке два месяца назад произошла вспышка коронавируса. Опасной инфекцией заразились снежные барсы по кличке Рэнни, Эверест и Макалу и два суматранских тигра Аксель и Кумар. Тиграм удалось побороть инфекцию, снежные барсы заболели COVID-19 и умерли от осложнений, вызванных заболеванием.

Уточняется, что несмотря на болезнь животных, зоопарк продолжал принимать посетителей. Работники зоопарка приняли меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса среди животных. Отмечается, что вспышки коронавирусной инфекции наблюдались у животных в зоопарках по всей стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в зоопарке Сингапура коронавирус был выявлен у четырёх львов.

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