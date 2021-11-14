Москва, 14 ноября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме «Байконур» завершили заправку грузового корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» 13 ноября, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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После завершения заправки корабль был доставлен в монтажно-испытательный корпус для заключительного этапа подготовки. Старт грузового корабля запланирован на 24 ноября 2021 года. Пуск будет проводиться ракетой-носителем «Союз-2.1б».

«Причал» станет последним модулем в составе российского сегмента Международной космической станции. Он оснащён портами для приёма грузовых кораблей серии «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз».

Модуль «Причал» будет состыкован с многофункциональным лабораторным модулем «Наука», включённым в состав МКС 29 июля 2021 года. В настоящее время на месте будущей стыковки «Причала» с «Наукой» находится грузовой корабль «Прогресс МС-17». Планируется, что он расстыкуется с лабораторным модулем 25 ноября.