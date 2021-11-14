Иркутск, 14 ноября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Конфликт между строителями и жителями села перерос в драку и закончился гибелью двух человек и госпитализацией пятерых под Иркутском. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета по Иркутской области.

Jo Naylor Убийство

Инцидент произошёл в поселке Залари вечером 12 ноября. Между местными жителями и шестью работниками строительного объекта произошёл конфликт, перешедший в драку. Затем злоумышленники подожгли строительный вагончик, который использовался рабочими как временное жильё.

В результате происшествия погибли два человека, ещё пятеро пострадавших были госпитализированы с ожогами и различными травмами. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и о покушении на убийство одного или нескольких лиц. Личности всех подозреваемых установлены, расследование уголовного дела продолжается.

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