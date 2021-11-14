Ярковский район, Тюменская область, , 07:04 — REGNUM Жителей тюменского посёлка Ярково переселили из ветхого жилья в овощехранилище. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на обращение переселенцев.

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Дом в реальности выглядит как обычный многоквартирник, однако, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, является нежилым, оформлен как овощехранилище, и официально принадлежит крестьянскому фермерскому хозяйству. По словам сельчан, платят они за коммунальные услуги втридорога напрямую директору хозяйства, без квитанций. Якобы приходит владелец здания и записывает сведения об оплате в тетрадь. При этом, как уверяют ярковцы, жалобы в Роспотребнадзор, Госжилинспекцию и администрацию посёлка никаких результатов не принесли.

«Мы полностью оплачиваем отопление. По нормальным тарифам, ни копейки больше не берём. Я — директор «Крестьянского фермерского хозяйства». У меня есть полномочия собирать деньги. А вообще какая разница, кто будет платить? Некоторые жильцы просто злоупотребляют правом», — прокомментировал изданию жалобы ярковцев директор фермерского хозяйства.

В прокуратуре Ярковского района жильцам дома «овощехранилища» ответили, что действия директора фермерского хозяйства являются незаконными, «поскольку последний не является управляющей организацией, не относится к ТСЖ и иным управляющим организациям, а следовательно, не является исполнителем коммунальной услуги». Но дальше ответа, как уверяют ярковцы, дело с мёртвой точки пока не сдвинулось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Лабытнанги рушится двухэтажный жилой дом, который более 30 лет не видел капитального ремонта и не признан аварийным, имея 86% износа. Прокуратура внесла представление в адрес управляющей компании и главы местной администрации.

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