Находка, Приморский край, 14 ноября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Откачка топлива из севшего на мель контейнеровоза Rise Shine была приостановлена специалистами из-за сильного волнения на море в Приморском крае. Об этом 14 ноября сообщил журналистам директор приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» Иван Агаревский.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

Как пояснил Агаревский, откачка нефтепродуктов была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий. На настоящее время удалось откачать около 40 тонн топлива. Всего на борту судна находится 300 тонн топлива.

По словам Агаревского, водолазные работы на месте происшествия не ведутся. Боновые заграждения были установлены возле контейнеровоза сразу же, как только была приостановлена откачка топлива. Утечки нефтепродуктов в районе ЧП нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии в Находку танкера, на который будет осуществляться перекачка топлива с севшего на мель в Приморье контейнеровоза.