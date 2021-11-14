Москва, 14 ноября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен из-за сильного ветра в Москве и Московской области. Об этом 13 ноября сообщает Гидрометцентр России.

Николай Крымов. Ветреный день. Бык. 1908

Потенциально опасная погода продержится в регионе сутки, с 20:00 14 ноября, до 20:00 15 ноября. Скорость отдельных порывов ветра может достигать 15 м/сек. В Московской области возможна гололедица.

Погода в Москве и Подмосковье 14 ноября ожидается облачная, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днём ожидается +1…+3 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «жёлтом» уровне погодной опасности в Москве, объявленном из-за гололедицы.