Курган, 14 ноября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. В Курганской области в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу с 15 по 21 ноября школьники и студенты региональных учреждений среднего профессионального образования продолжат обучение в дистанционном режиме. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Рекомендовано продлить в регионе с 15 по 21 ноября удалённый формат обучения и для образовательных организаций федерального подчинения — для вузов и колледжей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил 12 ноября о том, что в России на данный момент планов по переводу школ на дистанционное обучение нет.