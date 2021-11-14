Токио, , 05:40 — REGNUM Бывшая японская принцесса Мако, которая лишилась титула и стала обычной гражданкой после свадьбы, покинула родину и вместе с супругом вылетела в США. Об этом 14 ноября сообщает агентство Kyodo.

Принцесса Мако Monadaisuki

Самолёт, на борту которого находились бывшая принцесса Мако и её супруг Кэй Комуро, вылетел из международного аэропорта Токио в США. Молодожёны хотят начать совместную жизнь в Нью-Йорке, где муж Мако работает в юридической фирме.

Сама бывшая принцесса Мако планирует найти себе работу в Нью-Йорке. По данным агентства, супруги уже нашли себе квартиру в Нью-Йорке, а Мако планирует устроиться на работу в Американский музей естественной истории.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что супруг бывшей принцессы Японии урегулировал ситуацию со старым долгом, из-за которого молодожёны вынуждены были перенести свадьбу, изначально намеченную на 2018 год. В связи с финансовым скандалом, в котором был замешан будущий супруг Мако, свадьба состоялась только в октябре 2021 года.

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