Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня выразил перед началом онлайн-переговоров лидеров США Джозефа Байдена и КНР Си Цзиньпина главе МИД Китая Ван И госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 13 ноября сказано в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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Телефонный разговор Блинкена с Ван И состоялся 12 ноября. В ходе переговоров Блинкен подчеркнул давнюю заинтересованность США в сохранении мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива. Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся военным, дипломатическим и экономическим давлением Китая на Тайвань.

Госсекретарь США призвал Пекин к конструктивному диалогу для мирного разрешения вопросов «в соответствии с пожеланиями и интересами народа Тайваня».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что переговоры между лидерами США и Китая состоятся в онлайн-формате 15 ноября.

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