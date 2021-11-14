Москва, 14 ноября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Более 600 населённых пунктов и около 21 тыс. человек пострадали с начала 2021 года от аномальных наводнений и паводков в России. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

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Затопленными оказались более 10 тыс. домов, 250 социально значимых объектов, около 300 мостов и более 700 участков автодорог. Из зоны подтоплений были эвакуированы 12 тыс. человек, спасены около 1,5 тыс. человек, более 4 тыс. человек были переселены в пункты временного размещения.

В период паводков в 2021 году наблюдались аномальные показатели водности на реках Дальнего Востока, Сибири и в Южном Федеральном округе. Крым, Забайкальский, Краснодарский и Хабаровский края, Амурская область и Еврейская АО пострадали от паводков и наводнений больше других регионов. В настоящее время продолжается оценка материального ущерба от наводнений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство РФ выделило из резервного фонда средства, которые возместят расходы на покупку жилья жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения.