Штат Мичиган, США, , 04:27 — REGNUM В результате крушения легкомоторного пассажирского самолёта погибли четыре человека в американском штате Мичиган. Об этом 13 ноября сообщает издание The Petoskey News-Review.

Самолёт

Авиакатастрофа произошла около 13:30 по местному времени 13 ноября на острове Бивер-айленд в штате Мичиган. Уточняется, что на борту самолёта находились, кроме пилота, семейная пара, выбиравшая место для виноградников на острове, риелтор и ребёнок 11 лет.

В результате крушения самолёта погибли пилот, семейная пара и риелтор. Ребёнок был госпитализирован с тяжёлыми травмами. Пострадавшая девочка является дочерью риелтора, её удалось оперативно найти и доставить в больницу береговой охране. По счастливой случайности пилоты вертолёта береговой охраны проводили тренировку непосредственно возле места ЧП, когда к ним поступил экстренный вызов. Причина и обстоятельства крушения самолёта устанавливаются.

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