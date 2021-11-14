Вашингтон, 14 ноября, 2021, 04:07 — ИА Регнум. Информацию об авиаударе по Сирии в 2019 году, в результате которого погибли как минимум 70 человек, скрыл Пентагон. Об этом 13 ноября сообщила газета The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Согласно информации, которую удалось собрать изданию, в марте 2019 года американский истребитель F-15 по указу спецподразделения Task Force 9 сбросил бомбу на людей, находившихся в поле возле населённого пункта Эль-Багуз. Утверждается, что в результате авиаудара погибли 70 человек, но американское командование в отчётах преуменьшало потери среди гражданского населения, расследование инцидента было заморожено, а сам факт авиаудара замалчивался.

Вся собранная изданием информация была направлена в Центральное командование. Факт авиаудара и гибель 80 человек были признаны Пентагоном, однако ведомство настаивает, что действия командования были оправданны.

Американские военные утверждают, что в результате авиаудара были ликвидированы 16 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и четыре мирных жителя. В отношении остальных погибших в Пентагоне заявили, что не смогли точно определить, являлись ли эти люди террористами или же это были мирные жители.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, военные контингенты США и американские ЧВК не имеют права оставаться на территории Сирии.