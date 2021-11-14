Тбилиси, 14 ноября, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Состояние находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили тяжёлое, он не встаёт с постели. Об этом заявил 13 ноября личный врач политика Николоз Кипшидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам Кипшидзе, ему пришлось самому посетить Саакашвили в тюремной камере, так как политик не смог встать с постели из-за сильной слабости. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили не смог сам спустится в комнату встреч и ему очень трудно говорить.

Кипшидзе настаивает, что экс-президенту Грузии необходима срочная госпитализация в гражданскую клинику. Кроме того, ряд грузинских СМИ сообщил, что к зданию тюрьмы, где содержится Саакашвили, подъехала машина скорой помощи.

Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а на днях он выдвинул требование о переводе его в частную медклинику в обмен на прекращение голодовки. При этом политик находится в тюрьме под наблюдением врачей, а в случае ухудшения его состояния ему окажут немедленную помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что об ухудшении состояния здоровья Саакашвили заявила Верховной рады Украины Елизавета Ясько.