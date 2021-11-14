Кейптаун, , 03:10 — REGNUM Южноафриканский писатель, автор приключенческих и исторических романов Уилбур Смит скончался в возрасте 88 лет в Кейптауне. Сообщение об этом было размещено 13 ноября на официальном сайте писателя.

Писатель скончался днём 13 ноября в своём доме в Кейптауне. Отмечается, что он до самого последнего дня, включая последние часы жизни, читал и работал.

Романы писателя были переведены на 26 языков, по всему миру было продано более 140 млн экземпляров книг Уилбура Смита. Первым романом, принёсшим успех и известность автору, был «Когда пируют львы», вышедший в 1964 году. Ролман повествует о жизни семьи Кортни, потомков средневековых норманнов. В дальнейшем писатель выпустил серию книг о жизни этой семьи.

По сценариям Уилбура Смита было снято десять фильмов, а первые четыре романа писателя были запрещены в ЮАР за расизм и непристойность. Писатель даже в последние года жизни довольно часто и много путешествовал, в основном, он посщал африканские страны.