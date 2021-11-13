Гавана, 14 ноября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Обвинение в грубой манипуляции алгоритмами для искажения реальной ситуации в стране и провоцирования дестабилизации выдвинул социальной сети Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. Такое заявление дипломат сделал 13 ноября на своей странице в Twitter.

Twitter.com Twitter

По мнению Паррильи, манипулируя алгоритмами Twitter пытается создать впечатление, что в стране преобладают протестные настроения и на Кубе находится большое количество пользователей, настроенных оппозиционно к правительству. Как уточнил глава МИД Кубы, уже есть свидетельства того, что 15% сообщений с тегом операции, финансируемой Соединенными Штатами, были фактически отправлены пользователями на Кубе.

Паррилья уточнил, что он уже осудил в ходе своего выступления для дипломатического корпуса изменение Twitter механизма геолокации и установленных правил с целью дестабилизировать обстановку на Кубе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Кубы выступил против попыток подрыва извне экономической стабильности страны.