Стокгольм, , 01:57 — REGNUM Итоги 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго прокомментировала шведская экоактивистка Грета Тунберг 14 ноября в своём Twitter.

Грета Тунберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Краткое содержание саммита по климату Тунберг охарактеризовала фразой «бла-бла-бла» и уточнила, что настоящая работа будет вестись вне конференц-залов СОР26. Также экоактивистка заявила, что она и её сторонники никогда не сдадутся.

Тунберг не раз уже заявляла, что участники СОР26 лишь делают вид, что всерьёз относятся к обсуждаемым проблемам и призывала выходить на протесты в городе Глазго, где проходит Конференция ООН по климату.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Грета Тунберг впервые спела на концерте Climate Live в Стокгольме.

