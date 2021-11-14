14 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 08:44 — REGNUM Появление в российском государственном реестре лекарственных средств информации о регистрации препарата от коронавируса «Арепливир», которому разрешили «ввод в гражданский оборот до пяти лет», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 14 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Надеюсь, это не та же самая история, которая случилась с Арбидолом, эффективность которого до сих пор учёными не доказана. Уже ни во что не верится, кругом одно враньё», — отмечает Яна Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что появление подобных препаратов — это реальный метод борьбы не столько с самим коронавирусом, сколько со страхом перед заражением. Теперь граждане будут знать, что российское здравоохранение знает, чем необходимо лечить людей от коронавируса, и эти средства имеются в наличии.

Российский антивирусный препарат «Арепливир» Promo-med.ru

«Отлично! Наконец-то не только у нас есть вакцина, но и нормальные препараты по лечению уже существующей болезни. Нужно, чтобы все знали, что заболеть — не значит умереть, государство не бросит своё население на съедение вирусу, вылечит и поставит на ноги!» — написал Олег В.

«Во-первых, этот препарат зарегистрировали уже давно, во-вторых, он уже в продаже минимум пол года в открытом доступе, в-третьих, это действительно уже давно известный в мире препарат, просто провели дополнительные исследования, и он показал свою эффективность», — написала Татьяна Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что уже сталкивались с данным препаратом, и отмечают, что он действительно оказывает положительное воздействие на пациента с COVID-19, но граждане предупреждают, что такое лекарство — не игрушка, принимать его следует с осторожностью.

«Арепливир» эффективен. Отец, когда болел, именно им и лечился. Но цена, конечно, не маленькая, если самостоятельно покупать в аптеке», — указывает Виктор Р.

«Лечилась «Арепливиром» еще в феврале. Отличие только в лекарственной форме: были таблетки, стал раствор для инъекций. Лечилась, к слову, вполне успешно: где-то через час-полтора после приёма становилось заметно легче. Но побочки на печень там просто дикие, даже инструкция об этом предупреждает», — предупреждает Татьяна А.

Часть людей считает, что, несмотря на возможность приобрести «Арепливир» в аптеке, тем не менее следует сначала убедиться, что бороться вы собираетесь именно с коронавирусом, а не с банальным ОРВИ или ГРИППом, и лучше просто обратиться к врачу, чтобы получить соответствующую консультацию.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

«Я не совсем понимаю, зачем такие препараты продают в аптеке. Люди могут при малейшем подозрении на COVID-19, хотя это может быть что угодно, побегут отдавать большие бабки за препарат, который им не нужен! У него к тому же есть серьёзные побочки. Только по назначению врача! Не пихайте в себя, что попало по своему усмотрению! Спросите лучше у специалистов», — призывает Валерий Г.

Напомним, 12 ноября в российском государственном реестре лекарственных средств появилась информация о регистрации препарата от коронавируса «Арепливир», которому разрешили «ввод в гражданский оборот до пяти лет». Международное непатентованное наименование данного лекарства — «Фавипиравир», его разработали и произвели на саранском заводе «Биохимик» в 2020 году. Он входит в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению коронавирусной инфекции и включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.