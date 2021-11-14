Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Электронная почта Федерального бюро расследований (ФБР) США была взломана хакерами. Об этом 14 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.

Хакер Teknolojihaber.net

По предварительным данным, со взломанной почты ведомства были разосланы десятки тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке. В ФБР отметили, что извещены о произошедшем, наряду с агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США.

В ФБР уточнили, что в настоящее время не могут предоставить никакой дополнительной информации о произошедшем. Как отмечают специалисты из проекта Spamhaus, отслеживающего спам и связанные с ним киберугрозы, речь может идти о внешних учётных записях, которые использовались исключительно для передачи несекретной информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что хакеры взломали сайты девяти организаций занимающихся здравоохранением, образованием и вопросами оборонной сферы, в нескольких странах, в том числе в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Иностранные хакеры взломали сайты девяти организаций, в том числе в США