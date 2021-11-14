Каир, , 00:26 — REGNUM Более 400 человек пострадали от укусов скорпионов, вышедших из своих убежищ из-за дождей в Египте. Об этом 13 ноября сообщает BBC.

Драка скорпионов

Сильные ливни с градом обрушились на город Асуан, расположенный на юге страны. Дождь размыл и подтопил норы скорпионов и эти паукообразные стали искать укрытие в городских домах. На улицах Асуана наблюдается настоящее нашествие скорпионов, они ползают по улицам и падают на людей с деревьев.

По данным министерства здравоохранения Египта, от укусов пострадали как минимум 450 человек, также ряд египетских СМИ сообщил о погибших, но официального подтверждения данной информации нет.

В связи с создавшейся ситуацией медики были отозваны от вакцинации населения для помощи пациентам, получивших укусы скорпионов. Медицинские центры на юге Египта, в том числе медицинские пункты в отдалённых деревнях, получили дополнительные дозы противоядия. Жителей призывают не выходить из дома и держаться подальше от деревьев.

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