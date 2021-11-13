Москва, , 23:58 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить с главой России Владимиром Путиным цену на газ и увеличение объемов поставок. Об этом Вучич рассказал в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Александр Вучич Europeanwesternbalkans.com

«В этот раз у нас будет и много конкретных вещей, о которых мы будем разговаривать. Кроме политической повестки дня, я что-то могу сказать, что-то я оставлю для разговора тет-а-тет. Я бы сказал, что вопрос всех вопросов здесь, в Сербии, — это газ. Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа», — сказал Вучич.

Он добавил, что глава российского государства всегда проявлял понимание к Сербии в трудных обстоятельствах.

«Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», — добавил Вучич.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко ход подготовительных мероприятий к его предстоящему визиту в Россию в конце ноября и встрече с президентом РФ Владимиром Путиным