Москва, 13 ноября 2021, 23:58 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить с главой России Владимиром Путиным цену на газ и увеличение объемов поставок. Об этом Вучич рассказал в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».
Он добавил, что глава российского государства всегда проявлял понимание к Сербии в трудных обстоятельствах.
Как сообщалоИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко ход подготовительных мероприятий к его предстоящему визиту в Россию в конце ноября и встрече с президентом РФ Владимиром Путиным