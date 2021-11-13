Сплит, Хорватия, 13 ноября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Матч между сборными России и Хорватии в рамках заключительного тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира (ЧМ) 2022 года не будет самым важным в карьере Валерия Карпина. Об этом 13 ноября заявил сам главный тренер сборной России на предматчевой пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер сборной России Валерий Карпин

«Это не самый важный матч в моей карьере, — цитирует Карпина «Чемпионат». — Самый важный матч — «Ростов» — «Урал», когда мы играли стыковые матчи за право остаться в РПЛ… А здесь, даже если что-то завтра пойдет не так, есть второй шанс — выйти через стыковые матчи».

Напомним, сборная России по футболу после девяти матчей отборочного цикла пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Футболисты Хорватии, набравшие 20 баллов, находятся на второй позиции.