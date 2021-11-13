Тбилиси, 13 ноября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. В Грузии значительно ухудшилось состояние бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который находится в тюремной больнице. Об этом 13 ноября сообщила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось, — написала Ясько. — Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию!»

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько сообщила журналистам в Тбилиси, что ее не пускают в тюрьму к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили уже на протяжении четырёх дней.