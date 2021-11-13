Париж, 13 ноября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и иранское досье. Об этом 13 ноября сообщил министр иностранных дел Франции на странице в соцсети Twitter.

École polytechnique — J.Barande Жан-Ив Ле Дриан

«Я провел переговоры со своим коллегой», — написал Ле Дриан.

По его словам, представители двух стран обсудили «ситуацию на Украине в контексте нынешней напряженности и иранское досье по мере приближения к возобновлению переговоров с Ираном».

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Париже заявил журналистам, что подходы России и Франции по ситуации в Афганистане совпадают.