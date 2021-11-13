Минск, , 22:49 — REGNUM Образование очередей из грузовиков в пункте пропуска Бобровники — Берестовица на польско-белорусской границе вызвано невыполнением Польшей договоренностей по пропуску транспорта, сообщили, а госпогранкомитете Белоруссии.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Образование очередей в пункте пропуска Бобровники — Берестовица связано с невыполнением Польшей договоренностей», — говорится в сообщении белорусского погранкомитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польше на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги». Они повредили ограждение из колючей проволоки. Польская полиция снимала всё на видео.

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