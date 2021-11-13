Луганск, 13 ноября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. В Донбассе в результате взрыва погибли заместитель командира одной из бригад ВСУ и его водитель. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 13 ноября официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко на брифинге.

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«Вчера (12 ноября) в результате наезда на мину погибли двое боевиков 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ: заместитель комбрига по воздушно-десантной подготовке подполковник Прусов и его водитель сержант Федосеев», — рассказал Филипоненко.

По его словам, мина, по предварительной информации, была установлена ранее украинскими саперами на железнодорожном переезде для прикрытия танкоопасных направлений.

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня сообщил о гибели военнослужащего ЛНР при обстреле украинскими боевиками Сокольники.