Белград, 13 ноября 2021, 22:27 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что многому учится у российского коллеги Владимира Путина.
По его словам, от главы российского государства он «всегда может многому научиться, многое услышать от него».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко ход подготовительных мероприятий к его предстоящему визиту в Россию в конце ноября и встрече с президентом РФ Владимиром Путиным