Белград, 13 ноября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что многому учится у российского коллеги Владимира Путина.

Duma.gov.ru Александр Вучич

«Он (Путин) именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», — сказал Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев.Live».

По его словам, от главы российского государства он «всегда может многому научиться, многое услышать от него».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко ход подготовительных мероприятий к его предстоящему визиту в Россию в конце ноября и встрече с президентом РФ Владимиром Путиным