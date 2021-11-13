Сплит, Хорватия, 13 ноября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Футболисты сборной России не думают о ничьей с командой Хорватии в матче заключительного тура квалификации к чемпионату мира — 2022. Об этом, как передает RT, сообщил 13 ноября защитник сборной России по футболу Георгий Джикия на пресс-конференции.

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

«О ничьей (с командой Хорватии — прим. ИА REGNUM) никто не думает, — сказал Джикия. — Это факт, который нас устраивает, но он не имеет никакого отношения к завтрашней игре. Потому что завтра будет игра, в которой нужно сделать всё, что задумывали, и тогда будет результат».

Напомним, 14 ноября в Сплите состоится матч Хорватия — Россия.

Отметим, что после девяти матчей отборочного цикла сборная России пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Футболисты Хорватии, в активе которых 20 баллов, находятся на второй позиции.