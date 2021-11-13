В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Москва, 13 ноября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за гололедицы. Об этом 13 ноября сообщил Гидрометцентр России.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Погода
«Жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в публикации.
Отмечается, что период предупреждения в столице действует с 21:00 мск 13 ноября до 09:00 мск 14 ноября. Местами в городе ожидается гололедица.
Ранее портал Метеоновости сообщил, что в Москву и Подмосковье пришла климатическая зима — резко похолодало, пошёл мокрый снег с дождём. Характер погоды не изменится и в выходные дни — 13 и 14 ноября.