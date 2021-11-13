Москва, 13 ноября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. В Москве на станции метро «Сходненская» погиб под колесами поезда пассажир, пытавшийся спасти падавшего на пути мужчину, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Отмечается, что происшествие произошло на станции Таганско-Краснопресненской линии и привело к остановке движения поездов. Благодаря внимательности машиниста поезда падавший на рельсы остался жив.

«Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир — он упал под поезд и погиб», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что выживший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее троих мужчин задержали после избиения молодого человека в столичном метро. Уголовное дело переквалифицировали в покушение на убийство. Кроме того, при задержании они оказали сопротивление полиции, а это признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ. Пострадавший 25-летний мужчина находится в больнице.

Читайте также: Троих уроженцев Дагестана задержали в Москве за избиение пассажира метро