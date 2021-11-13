Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Реакцию властей США в случае возможного вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Украиной попытался предсказать журналист Дэниэл Дэвис. Свои предположения журналист опубликовал в издании 19Fortyfive.

Флаги России, Украины и США © ИА REGNUM

По его мнению, эмоциональные решения с любой из сторон могут увеличить риск глобальной войны. При наихудшем сценарии, считает журналист, возможен обмен ядерными ударами между крупным государствами.

Автор материала считает, что США, ЕС и России, чтобы избежать вооруженных столкновений, нужно вести менее агрессивный диалог.

«Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье, — написал журналист. — Мы (власти США — прим. ИА REGNUM) не должны предоставлять такие гарантии».