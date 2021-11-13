Вашингтон, 13 ноября 2021, 21:24 — REGNUM Обозреватель The Wall Street Journal высказал предположение, что Россия якобы располагает опасным для властей Соединённых Штатов компроматом.
К такому обозреватель пришёл после анализа действий главы ФБР Джеймса Коми во время президентской предвыборной кампании 2016 года. Как отмечает журналист, при обнародовании секретная информация «грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов».
По его мнению, возможное наличие компромата на Вашингтон у Москвы «даёт администрации Байдена дополнительную причину ходить вокруг Путина на цыпочках».