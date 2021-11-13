Вашингтон, 13 ноября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Обозреватель The Wall Street Journal высказал предположение, что Россия якобы располагает опасным для властей Соединённых Штатов компроматом.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Либо демократическая администрация скрыла от общественности известную русским информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели к тому, что Белый дом в 2016 году достался Трампу», — пишет он.

К такому обозреватель пришёл после анализа действий главы ФБР Джеймса Коми во время президентской предвыборной кампании 2016 года. Как отмечает журналист, при обнародовании секретная информация «грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов».

По его мнению, возможное наличие компромата на Вашингтон у Москвы «даёт администрации Байдена дополнительную причину ходить вокруг Путина на цыпочках».