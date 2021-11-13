Киев, , 21:07 — REGNUM Противокорабельный ракетный комплекс «Нептун» власти Украины могут в ближайшем будущем разместить на южном рубеже страны. Об этом 13 ноября заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников, его слова приводятся на сайте ведомства.

Пуск украинской противокорабельной ракеты «Нептун» President.gov.ua

По его словам, чтобы данный противокорабельный ракетный комплекс, который уже находится на вооружении военно-морских сил (ВМС) Украины, заступил на боевое дежурство на южной границе, он сделает все возможное.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября Верховная рада Украины утвердила экс-вице-премьера страны Алексея Резникова на должность министра обороны страны.