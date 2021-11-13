Москва, 13 ноября 2021, 20:59 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны вместо того, чтобы принять решение и начать помогать находящимся беженцам на границе с Белоруссией, ведет разговоры о гибридной угрозе.
Она добавила, что сейчас возникла ситуация, когда «любые разговоры на любые политические темы в принципе неуместны». Поведение стран ЕС на границе с Белоруссией относительно ситуации с мигрантами обесценивает усилия по защите прав человека, добавила Захарова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польше на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги». Они повредили ограждение из колючей проволоки. Польская полиция снимала всё на видео.
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