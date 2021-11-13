Москва, , 20:49 — REGNUM Ввести понятие «иммунный капитал» в качестве плана «Б» по борьбе с коронавирусом предложил лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

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«План «А» по борьбе с пандемией частично сработал. Треть людей вакцинировалась. Хорошо. Но почти половина страны не будет вакцинироваться. Давайте предложим для неё план «Б», — отметил Нечаев.

План «Б» предполагает введение такого понятия, как иммунный капитал.

«Исследования показывают, что шансы заразиться коронавирусом у людей с дефицитом витамина D в три раза выше. При этом 84% наших сограждан имеют дефицит витамина D. Минздраву и учёным необходимо разработать витаминный комплекс для укрепления общего иммунитета и предоставить его людям», — предложил Нечаев.

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