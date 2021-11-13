Москва, 13 ноября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обратился к финалистам конкурса «Большая перемена» со словами приветствия и поощрения.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Владимир Путин

Автор «Дорогие друзья! Рад приветствовать вас в «Артеке». Вот уже второй год подряд он тепло и радушно принимает финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена». Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы! Конечно, поздравляю всех финалистов: вы также добились отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться за неё в следующем году. Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: «Большая перемена» — гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни», — отметил президент РФ в своем видео-обращении к финалистам конкурса.

Автор «Большая перемена» тоже развивается, в том числе благодаря вашим идеям и предложениям. Так, в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале этого года стартовала волонтёрская акция «Добрая суббота». И это здорово, когда можно не только участвовать в интересном, нужном деле, а быть его активным соавтором. Своих побед, безусловно, вы добиваетесь сами, но, думаю, всегда чувствуете поддержку родителей, педагогов, наставников, друзей по учёбе. Вместе с вами они тоже в сообществе «Большой перемены». Хочу поблагодарить их за такое заинтересованное, неравнодушное участие», — отметил лидер России.