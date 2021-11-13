Лондон, , 20:39 — REGNUM В Британии за последние сутки выявили более 38 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 13 ноября свидетельствуют данные правительства страны.

Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 38 351 человека, общее число выявленных носителей в стране достигло 9 524 971.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 157 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 142 835.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал незамедлительно ревакцинироваться всех получивших приглашение на третью прививку.