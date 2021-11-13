Шерегеш, Кемеровская область, , 20:26 — REGNUM В Кемеровской области в рамках деловой программы в «Шерегеше» подписаны соглашения о сотрудничестве с Ростуризмом и рядом крупных инвесторов. Эти важные для решения привлекут в регион потоки российских и иностранных туристов, создадут новые рабочие места и будут стимулировать рост экономики региона, заявили в правительстве Кузбасса.

«Шаман» на зимнем курорте в Шерегеше, Кемеровская область Kemoblast.ru

«Мы будем развивать все курорты Кузбасса в полном объёме. За индустрией гостеприимства, туризма мы видим большое будущее, в том числе для работы малого и среднего бизнеса, а это 280 тысяч человек. «Шерегеш» — бриллиант туристической сферы Кузбасса, который в этом году отмечает 40-летие с начала освоения. За это время он кардинально изменился, вошел в топ лучших горнолыжных курортов России, президент включил его в нацпроекты в области туризма. Теперь мы ставим новую задачу — войти в топ лучших горнолыжных курортов мира. Для этого у нас все есть ‑ и федеральная поддержка, и серьезные инвесторы», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилев.

Также Цивилев подписал соглашения с крупными инвесторами: «УГМК-Застройщик», АО ХК «СДС» и ООО «Гледен Инвест». Их реализация позволит создать 4130 рабочих мест в неугольных отраслях экономики.